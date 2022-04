La stagione 4 di Virgin River non arriverà su Netflix a maggio 2022 (ultimi aggiornamenti)

Non c’è dubbio fiume vergine la stagione 4 è una delle nuove serie Netflix più attese dell’anno per alcuni spettatori. Per altri, lo era sicuramente Bridgerton stagione 2 o Cose più strane stagione 4, ma molti fan del romance non possono aspettare di più fiume vergine.

fiume vergine la stagione 3 è stata una delle migliori nuove uscite su Netflix nell’estate del 2021, battendosi con artisti del calibro di Manifesto, che era una forza dominante sul servizio di streaming in quel periodo. Naturalmente, Netflix ha rinnovato il dramma romantico per altre due stagioni.

Per fortuna, fiume vergine le riprese della stagione 4 sono già terminate a dicembre 2021 e da allora i nuovi episodi sono in post-produzione. Ma sembra sempre più probabile che la notizia di una data di uscita quest’estate possa arrivare prima piuttosto che dopo.

Sfortunatamente, non vedremo fiume vergine stagione 4 su Netflix a maggio 2022. La serie non è stata inclusa nell’elenco completo dei nuovi film e programmi in uscita per il mese. È un peccato, ma condivideremo le nostre ultime previsioni sulla data di uscita per la stagione 4.

Aggiornamenti sul rilascio della stagione 4 di Virgin River

In questo momento, la nostra migliore scommessa per il fiume vergine la data di uscita della stagione 4 è nel luglio 2022. C’è ancora la possibilità che Netflix possa datare la nuova stagione a giugno prima L’Accademia degli Ombrelli stagione 3, ma un post-Cose più strane il calo della stagione 4 a luglio sembra giusto.

fiume vergine la stagione 3 è stata rilasciata nel luglio 2021 e ha riscontrato un grande successo, anche se le due stagioni precedenti erano state un pinch hitter di fine anno rispettivamente a dicembre e novembre. Spostare la serie all’estate la dice lunga sulla fiducia di Netflix in essa (come se il doppio rinnovo non avesse già funzionato).

A breve, le riprese inizieranno fiume vergine stagione 5, il che significa che speriamo non dovremo aspettare troppo a lungo tra le stagioni 4 e 5. Ora, se solo potessimo avere conferma su quando potremo guardare la stagione 4 su Netflix, sarebbe fantastico.

Resta sintonizzato per saperne di più fiume vergine notizie e aggiornamenti da Netflix Life!