La stagione 4 di The Umbrella Academy sarà l’ultima dello show?

L’Accademia degli Ombrelli potrebbe essere tornato solo di recente per la sua terza stagione, ma i fan sono già ansiosi di aggiornamenti sul futuro dello show. Al momento della stesura di questo articolo il 28 giugno 2022, Netflix non ha ancora cancellato o rinnovato la popolare serie di fantascienza, ma il creatore Steve Blackman ha già idee per L’Accademia degli Ombrelli stagione 4, idee che potrebbero includere il finale finale dello spettacolo.

Ammettiamolo, non capita spesso che una serie Netflix rimanga oltre le tre stagioni, comunque quattro o cinque. Ma L’Accademia degli Ombrelli ha una base di fan appassionata ed è uno degli spettacoli più popolari di Netflix. Dato che si è assicurato tre stagioni e ha lasciato le cose su un cliffhanger nella sua stagione più recente, non credo che Netflix cancellerà improvvisamente lo spettacolo. Semmai, lo streamer annuncerà probabilmente un’ultima stagione.

Secondo Blackman, sarebbe d’accordo con quello. Di recente ha parlato con TVLine dei suoi piani per la serie e ha detto di averli presentati L’Accademia degli Ombrelli stagione 4 già, aggiungendo che, quando ha iniziato lo spettacolo, “conosceva davvero solo le prime quattro stagioni”.

Aggiornamenti sullo stato della stagione 4 di The Umbrella Academy

I piani di Blackman sono diversi da quelli di Gerard Way (che ha scritto i fumetti su cui è basato lo spettacolo). Apparentemente, Way ha idee per continuare a fare fumetti per molto più tempo, anche per un altro decennio. Ma anche se il materiale originale continua, Blackman dice di avere “cosa [he thinks] è la fine dello show televisivo”.

“Netflix potrebbe volere di più”, aggiunge, “ma ho un dolce pensiero su dove penso che lo show dovrebbe finire e dove stiamo andando”.

Alla fine della terza stagione dello show (SPOILER) tutti i fratelli Hargreeves perdono le loro abilità (anche se forse non Allison) dopo che Sir Reginald ha sostanzialmente ripristinato l’intera linea temporale e l’universo. Non è ancora chiaro come sia questo nuovo mondo e se qualche personaggio al di fuori della famiglia Hargreeves sia sopravvissuto.

Riguardo a ciò che i fan possono aspettarsi in una possibile quarta stagione, Blackman ha detto a TVLine:

“Ci saranno delle ripercussioni, se saremo abbastanza fortunati da avere una stagione 4, della programmazione incompleta dell’universo. Qualcuno mi ha chiesto: ‘Perché dovrebbe [Reginald] lasciare i ragazzi in un posto così brutto?’ Direi che pensa che potrebbe lasciarli in un buon posto. Si sono lamentati dei loro poteri e di chi sono, e ora lui dice: ‘Guarda, sei libero. Non hai più poteri, non c’è niente che ti trattenga. Vivi le tue vite.’ Il pubblico decide se Hargreeves ha fatto una cosa buona o cattiva per loro”.

Blackman ha lasciato i personaggi, e anche questo strano universo “formato a metà” in un luogo precario, interessante e potenzialmente ricco di storie entro la fine della terza stagione. L’Accademia degli Ombrelli la stagione 4 conclude lo spettacolo se è in linea con i piani di Blackman per la serie. E tu?

Resta sintonizzato su Netflix Life per notizie in merito L’Accademia degli Ombrelliè il futuro. Ti terremo aggiornato non appena sapremo se lo spettacolo sarà cancellato o rinnovato.

Guadare L’Accademia degli Ombrelli stagione 3 ora su Netflix.