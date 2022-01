La stagione 4 di “Stranger Things” non esce mensilmente su Netflix nonostante i rapporti

Cose più strane la stagione 4 è ancora lontana con la conferma che la nuova stagione arriverà su Netflix nell’estate 2022. Un nuovo avviso sulla pagina dei media di Stranger Things potrebbe indicare che lo spettacolo potrebbe sperimentare il suo formato di uscita, ma con ogni probabilità è quasi certamente un problema tecnico.

Dato che sono trascorsi tre anni dall’ultima stagione di Stranger Things, tutti sono comprensibilmente piuttosto preoccupati per la sua prossima uscita. La nuova stagione è stata avvolta nel mistero negli ultimi anni con le riprese spesso ritardate.

Negli ultimi mesi, tuttavia, abbiamo avuto un lento rilascio di nuove informazioni tra cui più teaser, molti screenshot e, naturalmente, la data di rilascio dell’estate 2022.

L’ultima voce su una data esatta è arrivata a dicembre 2021 con il popolare account di social media Deuxmoi che ha condiviso che la nuova stagione potrebbe cadere il 1 luglio 2022.

Ora, grazie a un aggiornamento della pagina multimediale di Netflix per lo spettacolo, potrebbe sembrare che gli episodi della stagione 4 potrebbero cadere mensilmente. Il nuovo testo che si trova all’interno del “Contenitore della data di lancio” indica che la stagione 4 “uscirà mensilmente”.

Abbiamo incorporato uno screengrab del testo qui sotto.

Questo non è il caso, tuttavia. Abbiamo avuto conferma da Netflix che si tratta di un problema tecnico temporaneo e che verrà presto rimosso.

Il modo in cui Netflix dovrebbe pubblicare i suoi programmi è in discussione da molto tempo. Molti hanno sostenuto il rilascio settimanale, il che sarebbe vantaggioso per uno dei più grandi titoli di Netflix come Cose più strane ma il rilascio mensile è a un altro estremo.

Avvisi come questo sulle pagine multimediali di Netflix non sono rari e di solito sono errori. Abbiamo notato per l’ultima volta uno strano messaggio come questo visualizzato Le bizzarre avventure di JoJo che affermava che la serie sarebbe stata rilasciata settimanalmente. Ciò non è avvenuto La bizzarra avventura di JoJo: Stone Ocean alla fine atterrando tutto in una volta a dicembre 2021.

Non è chiaro come si sia verificato questo problema tecnico, ma almeno ora sappiamo che non è così.

Grida al canale YouTube Stranger Inside BR per averlo notato e postato online in modo molto rapido.

Ti piacerebbe vedere Cose più strane rilascio mensile su Netflix o anche settimanale? Fatecelo sapere nei commenti in basso.