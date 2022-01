La stagione 4 di Stranger Things non arriverà su Netflix a gennaio 2022

Cose più strane, creato dai fratelli Duffer, è probabilmente uno dei migliori programmi originali di Netflix!

Se è passata una vita dall’ultima volta che abbiamo fatto il check-in sulla gang di Hawkins e Upside Down, non ti sbagli. Perché in fondo lo è stato! Stagione 3 è stato presentato per la prima volta nel lontano 2019 e ora quasi tre anni dopo l’attesissima serie di fantascienza tornerà nel 2022 con Stranger Things stagione 4.

Ma speravi di curare il tuo blues di gennaio scoprendo se Hopper è vivo? o se Eleven e Mike si riuniranno mai? Ebbene, se fosse così, siamo spiacenti di informarti, ma Stranger Things stagione 4 non arriverà su Netflix a gennaio. Lo sappiamo, straziante!

Dato che sembra che abbiamo ancora un po’ di tempo da aspettare prima di poter finalmente ottenere una risposta a tutte le nostre domande scottanti, la stagione 3 ci ha decisamente lasciato affamati di più e avendo aspettato così a lungo per la quarta puntata, abbiamo delle aspettative piuttosto grandi. Ma se non avremo la serie a gennaio 2022, quando vedremo Stranger Things stagione 4 su Netflix?

La data di uscita della quarta stagione di Stranger Things

Una data di uscita ufficiale per Stranger Things stagione 4 deve ancora essere annunciato da Netflix, tuttavia, secondo IMDb e Digital spy, la quarta puntata è stata finalmente confermata per una versione del 2022.

Anche se in questo momento non possiamo offrire una data ufficiale, possiamo invece offrire una previsione per il suo rilascio. Dato che le stagioni 1 e 3 sono state presentate in anteprima a luglio e la stagione 2 è stata presentata in anteprima a ottobre, ci porteranno a due possibili mesi di uscita per l’attesissimo dramma di fantascienza Netflix. Al più presto, crediamo Stranger Things stagione 4 tornerà a luglio 2022 e al più tardi a ottobre 2022.

Ovviamente, speriamo di sbagliarci e di ottenere il quarto capitolo della creazione dei Duffer Brothers molto prima, ma fino a quando Netflix non rivelerà la data di uscita ufficiale, ci sentiamo abbastanza fiduciosi.