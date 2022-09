La stagione 4 di Stranger Things ha vinto qualche Emmy?

COSE STRANE. (Da sinistra a destra) Noah Schnapp come Will Byers, Charlie Heaton come Jonathan Byers, Finn Wolfhard come Mike Wheeler e Eduardo Franco come Argyle in STRANIERI COSE. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Cyberpunk: Guida per i genitori di Edgerunners: l’anime Netflix è adatto ai bambini? di Diana Nosa

La più grande serata televisiva dell’anno è arrivata, la cerimonia degli Emmy 2022 sarà trasmessa in live streaming stasera e Cose più strane la stagione 4 è in palio per un grande premio nella categoria Miglior serie drammatica.

Purtroppo, Cose più strane la stagione 4 ha ottenuto la puntata corta quest’anno per quanto riguarda le nomination per la recitazione. Nemmeno Millie Bobby Brown ha avuto un cenno del capo, e molti speravano che Sadie Sink avrebbe attirato l’attenzione per la sua fenomenale interpretazione nell’episodio “Dear Billy”.

Tuttavia, non sono tutte cattive notizie per lo spettacolo. Cose più strane ha ottenuto diverse vittorie ai Creative Arts Emmys, che premiano gli spettacoli per le imprese tecniche e artistiche. Quelle vittorie erano già state annunciate, quindi possiamo condividere quali premi la serie ha vinto per la stagione degli Emmy 2022.

Cose più strane portato a casa cinque Creative Arts Emmy quest’anno, portando il totale di Creative Arts Emmy assegnati allo spettacolo 17. Lo spettacolo ha ricevuto 64 candidature in tutte e quattro le stagioni, sia nelle categorie recitazione che tecnico/artistiche.

Vince l’Emmy 2022: Stranger Things stagione 4

Eccezionale trucco protesico per “Capitolo quattro: Dear Billy”

Miglior montaggio del suono per una serie comica o drammatica per “Capitolo sette: Il massacro di Hawkins Lab”

Eccezionale mixaggio del suono per una serie comica o drammatica per “Capitolo sette: Il massacro di Hawkins Lab”

Supervisione musicale eccezionale per “Capitolo quattro: Dear Billy”

Eccezionale coordinamento delle acrobazie per una serie drammatica

Cose più strane è in lizza per la migliore serie drammatica agli Emmy 2022, ma è un tiro lungo.

La categoria è molto accatastata quest’anno e le previsioni dicono di HBO Successione rischia di portare a casa il grande premio della notte. Altrimenti Successionepotrebbe essere un’altra serie Netflix migliore Cose più strane; il colpo gigantesco Gioco del calamaro potrebbe prendere la corona

Gli Emmy 2022 andranno in onda stasera alle 20:00 ET sulla NBC. Puoi anche guardare la cerimonia tramite Peacock. Tutte e quattro le stagioni di Cose più strane sono ora in streaming su Netflix.