La stagione 4 di “Shaman King” arriverà su Netflix a maggio 2022

La quarta e ultima stagione del reboot Re sciamano anime arriverà su Netflix a maggio 2022.

Re sciamano è una serie anime shonen Netflix Original con licenza internazionale, adattata dall’omonimo manga dell’autore Hiroyuki Takei. L’anime funge anche da riavvio dell’adattamento anime del manga del 2001.

La serie parla di Manta Oyamada, uno studente delle scuole medie apparentemente mediocre che si è rivelato avere il potere di vedere gli spiriti. In un fatidico incontro in cui i suoi poteri vengono rivelati, Oyamada viene arruolato per aiutare You Asakura, uno sciamano in formazione, che ha l’obiettivo di diventare il Re Sciamano.

Da agosto 2021, le stagioni di Shaman King sono state pubblicate su Netflix quasi ogni due mesi poiché l’anime è stato trasmesso in TV in Giappone:

Stagione Netflix Data di uscita Data di uscita Blu Ray 1 09/08/2021 25/08/2021 2 09/12/2021 24/11/2021 3 13/01/2022 23/02/2022 4 26/05/2022 25/05 /2022

Quando è il Re sciamano data di uscita di Netflix della stagione 4?

Il prossimo lotto di Re sciamano gli episodi usciranno su Netflix il Lunedì 26 maggio 2022.

È questa l’ultima stagione di Shaman King?

Purtroppo, l’uscita della quarta stagione significherà che il Re sciamano anime finirà su Netflix.

