La stagione 4 di Sex Education vede Dan Levy nei panni del tutor del college di Maeve (Vi presento il signor Molloy!)

Ora che la produzione è finalmente iniziata Educazione sessuale stagione 4, stiamo imparando di più su chi tornerà e chi si unirà. L’abbiamo appena imparato L’insenatura di SchittDan Levy è stato scelto per la prossima quarta stagione. Ovviamente, abbiamo condiviso i dettagli sul suo casting in basso!

Abbiamo appreso per la prima volta che le riprese principali sono iniziate il 5 agosto, quando Educazione sessuale la star Asa Butterfield ha pubblicato una sua foto sul set di Educazione sessuale stagione 4 sulla sua pagina Twitter. Il tweet recita: “Indovina chi è tornato”. Tuttavia, Netflix non ha confermato l’inizio della produzione fino al 19 agosto. Al momento non è nota una data di conclusione, ma le riprese probabilmente dureranno il prossimo anno.

In precedenza, le uniche informazioni che avevamo in merito Educazione sessuale la stagione 4 è stata lanciata in partenza. Simone Ashley (Olivia), Patricia Allison (Ola), Tanya Reynolds (Lily) e Rakhee Thakrar (Emily) hanno annunciato che non sarebbero tornati a Educazione sessuale per vari motivi. Eravamo rattristati da questa notizia, ma sapevamo che ci sarebbero stati dei cambiamenti nel cast dopo la fine della terza stagione.

Il 19 agosto abbiamo finalmente ricevuto delle buone notizie sulla quarta stagione. Non solo abbiamo ricevuto la conferma dell’inizio della produzione, ma è stato anche pubblicato un elenco dei membri del cast di ritorno e dei nuovi membri. Tra i nuovi membri del cast c’era l’attore vincitore di un Emmy Award, Dan Levy.

Dan Levy si unisce al cast della quarta stagione di Sex Education

Secondo un rapporto di The Hollywood Reporter, Dan Levy si è unito al Educazione sessuale scelto come personaggio regolare della serie Thomas Molloy, altrimenti noto come Mr. Molloy. Mr. Molloy è il tutor di Maeve presso la prestigiosa Wallace University negli Stati Uniti Sì, questo significa che abbiamo la conferma che Emma Mackey riprenderà il ruolo di Maeve in Educazione sessuale stagione 4!

La stagione 4 di Sex Education è ora in produzione e Dan Levy si è unito al cast come Mr. Molloy! pic.twitter.com/Lxitrgb0Fa — Netflix (@netflix) 19 agosto 2022

Ma aspetta, c’è di più! Dan Levy è solo uno dei sette nuovi membri del cast che saranno nella quarta stagione. Anche Thaddea Graham, Marie Reuther, Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James e Imani Yahshua si uniscono al cast in ruoli sconosciuti.

Quindi per chi altro oltre a Mackey tornerà Educazione sessuale stagione 4? Stai per essere al settimo cielo quando scopri chi altro sta tornando.

Ecco la lista del cast di ritorno per Educazione sessuale stagione 4 di seguito:

Asa Butterfield nel ruolo di Otis

Gillian Anderson nel ruolo di Jean

Ncuti Gatwa come Eric

Aimee-Lou Wood nel ruolo di Aimee

Emma Mackey nel ruolo di Maeve

Connor Swindells nel ruolo di Adam

Kedar Williams-Stirling nel ruolo di Jackson

Mimi Keene nel ruolo di Ruby

George Robinson nel ruolo di Isacco

Chinenye Ezeudu come Vivienne

Dua Saleh nel ruolo di Cal

Alistair Petrie nel ruolo di Michael

Samantha Spiro nel ruolo di Maureen

Al momento non è nota una data di uscita ufficiale. Poiché la produzione è iniziata di recente, non ci aspettiamo che Netflix annunci una data di uscita a breve. Tuttavia, la nostra migliore previsione sulla data di uscita per ora sarebbe nell’estate 2023.

Resta sintonizzato su Netflix Life per nuove informazioni su Educazione sessuale stagione 4!