La stagione 4 di Sex Education non arriverà su Netflix nell’ottobre 2022

Educazione sessuale stagione 4 non arriverà su Netflix a ottobre 2022! Sembra passata una vita da quando abbiamo appreso che il grande successo sarebbe tornato per una quarta stagione, ma l’attesa per il suo ritorno sui nostri schermi continua!

La popolare serie Netflix è stata ufficialmente rinnovata per una quarta puntata più di un anno fa, e molti fan dello show stanno diventando impazienti e chiedendosi quando esattamente ci riuniremo tutti con Otis, Meave e il resto della banda di Moordale. Bene, ecco tutto ciò che devi sapere sull’imminente Educazione sessuale stagione 4 data di rilascio.

Data di uscita della stagione 4 di Sex Education

Nell’agosto 2022, è stato confermato che lo spettacolo di successo di Netflix era ufficialmente tornato in produzione, quindi potrebbe non essere una sorpresa apprendere che in questo momento non esiste una data di uscita ufficiale per la prossima stagione.

Inoltre, all’epoca, Jim Howick, che interpreta l’insegnante Colin Hendricks nello show, ha rivelato in un’intervista a Digital Spy che le riprese dello show dovrebbero durare fino a febbraio 2023, quindi l’attesa per il ritorno dello show potrebbe durare ancora un po’.

Se dovessimo offrire un’ipotesi, sospettiamo che Netflix sia in fila Educazione sessuale stagione 4 per una versione di settembre 2023, anche se non trattenerci, poiché la data di rilascio ufficiale potrebbe sembrare qualcosa di diverso!

Ma in altre notizie, Educazione sessuale ha perso e guadagnato alcuni attori per la stagione 4. Simone Ashley (Olivia Hanan), Tanya Reynolds (Lily Iglehart), Patricia Allison (Ola Nyman) e Rakhee Thakrar (Emily Sands) sono usciti dallo spettacolo. Mentre L’insenatura di Schitt star Dan Levy, così come, Doctor Who’s Thaddea Graham e i nuovi arrivati ​​Marie Reuther, Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean e Imani Yahshua si uniscono al cast.

Assicurati di controllare di nuovo per ulteriori aggiornamenti su Educazione sessuale stagione 4!