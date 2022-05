La stagione 4 di Sex Education non arriverà su Netflix a maggio 2022

Educazione sessuale stagione 3

Di cosa parla The Future Diary su Netflix? di Diana Nosa

Ci stiamo facendo strada nel mese di maggio e abbiamo già visto l’uscita di alcuni buoni film e programmi Netflix. Sfortunatamente, uno spettacolo di cui stavamo pazientemente aspettando il ritorno non è ancora pronto per essere rilasciato. Per dirla in termini più semplici, Educazione sessuale la stagione 4 non arriverà su Netflix a maggio.

Da Educazione sessuale‘s premiere nel 2019, i fan hanno visto una nuova stagione rilasciata ogni anno. Ma sembra che la serie per adolescenti interromperà la sua serie per la quarta stagione. Produzione in corso Educazione sessuale la stagione 4 non è ancora iniziata e siamo già in primavera. La data di inizio delle riprese è prevista per luglio e dovrebbe durare fino a novembre. Al termine della produzione, gli episodi entreranno in post-produzione, che può essere un processo lungo.

Quindi quando potrebbe Educazione sessuale la stagione 4 arriva su Netflix? Di seguito abbiamo condiviso gli ultimi aggiornamenti per la prossima quarta stagione.

Aggiornamenti sul rilascio della stagione 4 di Sex Education

Con un programma di produzione che va da luglio a novembre, possiamo praticamente eliminare una versione del 2022. È quasi impossibile che la quarta stagione venga rilasciata entro la fine dell’anno. Probabilmente stiamo guardando lo spettacolo che trascorre circa quattro mesi in post-produzione prima di uscire su Netflix. Se le riprese finissero a novembre, quattro mesi dopo sarebbero stati nel marzo 2023. Educazione sessuale la stagione 4 potrebbe essere rilasciata più tardi di marzo, ma puoi sicuramente aspettarti che la quarta stagione arrivi sullo streamer nel 2023 se non ci sono ritardi.

La stagione 4 di Sex Education potrebbe essere l’ultima?

È possibile. Molte delle star della serie per adolescenti hanno firmato nuovi progetti. Di recente, abbiamo visto Asa Butterfield nel film Netflix Scegli o muori. Attualmente sta anche girando un altro film horror chiamato Tutto divertimento e giochi. Ncuti Gatwa ha appena firmato per interpretare il ruolo principale in Dottor chi. Attualmente sta anche girando la commedia romantica Barbie a fianco Educazione sessuale la co-protagonista Emma Mackey. Infine, Simone Ashley se ne andò Educazione sessuale concentrarsi Bridgerton. Potrebbe essere questo l’inizio della fine di Educazione sessuale? Dovremo aspettare e vedere cosa succede.

Tuttavia, pensiamo che Netflix lo avrebbe annunciato Educazione sessuale la stagione 4 sarebbe stata l’ultima stagione quando è stata rinnovata. Questo è ciò che fa in genere lo streamer. Pertanto, è più probabile che lo spettacolo si concluda con una quinta stagione.

Resta sintonizzato su Netflix Life per eventuali nuovi aggiornamenti Educazione sessuale stagione 4!