La stagione 4 di Sex Education non arriverà su Netflix a luglio 2022

Educazione sessuale stagione 3

Di quanti episodi è Boo, Bitch su Netflix? di Stefani Munro

Educazione sessuale la stagione 4 non arriverà su Netflix a luglio 2022. Siamo delusi? Sì. Ma siamo sorpresi? Non così tanto. La quarta stagione della serie Netflix di successo dovrebbe iniziare a girare le scene più tardi nel luglio 2022, quindi ha senso che sia fuori dalla lista di rilascio di Netflix per il mese.

Il dramma di formazione di enorme successo ha attualmente tre stagioni disponibili per farti abbuffare del gigante dello streaming, ma se l’hai già fatto, capiamo la tua frustrazione nell’attesa di nuovi episodi.

Stagione 3 di Educazione sessuale si è conclusa con un enorme cliffhanger, quindi non abbiamo dubbi che desideri disperatamente tornare a Moordale e scoprire il destino dei nostri amati personaggi. Quindi, quando possiamo realisticamente aspettarci l’uscita della nuova stagione? Quando è Educazione sessuale stagione 4 in arrivo su Netflix?

La stagione 4 di Sex Education ha una data di uscita?

Al momento, non è stata annunciata una data di uscita ufficiale da Netflix per Educazione sessuale stagione 4, tuttavia, possiamo ipotizzare quando lo spettacolo potrebbe potenzialmente tornare sui nostri schermi.

Come accennato, dato che le riprese dovrebbero iniziare a luglio 2022 e dovrebbero durare diversi mesi, è improbabile che Educazione sessuale la stagione 4 uscirà nel 2022. Le stagioni 1 e 2 sono arrivate entrambe rispettivamente a gennaio 2019 e 2020, mentre la stagione 3, a causa della pandemia di Covid-19, è stata posticipata a settembre 2021. Anche se non è ancora noto se la serie tornerà indietro al suo formato di rilascio originale, è probabile che l’ultima stagione uscirà ad un certo punto nel 2023.

La nostra ipotesi migliore è che la quarta stagione arriverà su Netflix a gennaio 2023, ma poiché non abbiamo conferme al riguardo, ti invitiamo a tenere a mente che la data di uscita ufficiale potrebbe sembrare leggermente diversa.

Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti su Educazione sessuale uscita della stagione 4!