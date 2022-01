La stagione 4 di Sex Education non arriverà su Netflix a gennaio 2022

A seguito di Educazione sessuale stagione 3 si è conclusa con un cliffhanger piuttosto grande ed è stata rapidamente confermata per una stagione 4, molti hanno ipotizzato che la quarta puntata dell’esilarante serie Netflix tornerà al suo programma di rilascio originale delle stagioni 1 e 2, ma se tu fossi uno di quelli che speravano Stagione di educazione sessuale 4 per curarvi il blues di gennaio, quindi, rimarrete profondamente delusi perché i nuovi episodi non sono stati programmati per l’uscita di gennaio 2022.

Il 25 settembre, solo una settimana e un giorno dopo Stagione di educazione sessuale 3 presentato in anteprima il 17 settembre, Netflix ha confermato ai fan di tutto il mondo, con un breve video e un messaggio su Twitter, che la popolare serie originale è stata rinnovata per la sua quarta puntata, quindi anche se non vedremo ancora il quarto capitolo, quando è Educazione sessuale stagione 4 in arrivo su Netflix?

Data di uscita della stagione 4 di Sex Education

A partire da gennaio 2022 Educazione sessuale stagione 4, non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Anche se questo potrebbe essere un po’ deludente, potremmo ancora essere in grado di indovinare quando tornerà lo spettacolo per adolescenti.

Molti avevano sperato che il popolare spettacolo tornasse a gennaio, come previsto dal programma di uscita della stagione precedente, ma con i grandi ritardi di COVID-19 che ha visto la stagione 3, non è troppo difficile presumere che Educazione sessuale stagione 4 sarebbe quindi previsto anche per il rilascio nel corso dell’anno o addirittura all’inizio del 2023.

Al più presto – e questo potrebbe essere un tratto – potremmo vedere la serie tornare a settembre 2022, ma potrebbe essere comunque improbabile, considerando le fonti che affermano che le riprese della nuova serie dovrebbero aver luogo tra aprile 2022 e novembre 2022. 2022.

Se siamo onesti con noi stessi, è più probabile che la serie ritorni per il 2023, dando al team di produzione abbastanza tempo per mettere insieme un finale soddisfacente per l’ultima stagione.

Mentre attendiamo con impazienza ulteriori notizie e aggiornamenti sull’innovativa uscita della quarta stagione drammatica del liceo, assicurati di essere aggiornato e tutto aggiornato su tutte e tre le stagioni di Educazione sessuale, che sono tutti disponibili per lo streaming su Netflix!