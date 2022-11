La stagione 4 di Manifest, parte 2, non arriverà su Netflix a dicembre 2022

Il ragazzo lo era Manifesto stagione 4 parte 1 vale l’attesa! Il debutto dell’ultima stagione dello show è sicuramente andato a buon fine e noi Manifesters siamo rimasti più che soddisfatti. Non era davvero sorprendente però. Con il talento degli attori meravigliosi e il genio di Jeff Rake, sapevamo che la storia sarebbe stata bella!

Man mano che noi e i personaggi ci avviciniamo a quelle risposte su ciò che è realmente accaduto al volo 828, ciò non significa che tutte le domande siano state ancora risolte. C’è ancora così tanto mistero che circonda il volo e i suoi passeggeri. Inoltre, tante ricadute devono essere risolte nella parte 2.

Dobbiamo parlare di quel cliffhanger. Voglio dire, Angelina sarà molto più potente ora che lo zaffiro è stato assorbito dalla sua mano. Scommetto che ci saranno grosse conseguenze! E a proposito di conseguenze, la ricerca di Saanvi e Vance è praticamente andata in fumo. Ora cosa faranno?

Noi fan ovviamente vogliamo più episodi del nostro programma preferito, ma questo significa anche che l’addio è vicino. Ora arriva l’attesa agrodolce per la parte 2. L’ultimo lotto di episodi non arriverà a dicembre di quest’anno, quindi quando possiamo aspettarci di vederli?

Aggiornamenti di rilascio di Manifest stagione 4 parte 2

Quello che sappiamo per certo è questo Manifesto la stagione 4 parte 2 uscirà nel 2023. Ma Netflix non ha ancora confermato la data di uscita ufficiale.

Lo streamer ha debuttato nella prima parte il 4 novembre 2022. Non è stata una coincidenza! I manifestanti sanno che è il giorno in cui il volo 828 è tornato dopo essere scomparso per cinque anni e mezzo. Con il servizio di streaming che segue questo schema, è molto probabile che Netflix scelga un’altra data di uscita significativa per lo spettacolo.

Ce ne sono due possibili a cui stiamo pensando. Il primo è il 7 aprile 2023. Quello è il giorno in cui il volo 828 è decollato. L’altro potrebbe essere il 2 giugno 2023, ovvero la data della morte. Non molto allegro, ma potrebbe funzionare. Speriamo che Netflix scelga aprile poiché ciò significa che avremo gli ultimi 10 episodi prima!

Resta sintonizzato su Netflix Life mentre ti forniamo tutti gli aggiornamenti e le novità in merito Manifesto stagione 4 parte 2!

Manifesto la stagione 4 parte 1 è ora in streaming su Netflix.