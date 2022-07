La stagione 4 di Manifest non arriverà su Netflix nell’agosto 2022

Molti ne erano convinti Manifesto la stagione 4 potrebbe essere presentata in anteprima sui nostri schermi il 28 agosto 2022 in onore del volo 828, ma a quanto pare ci sbagliavamo tutti e Manifesto la stagione 4 non arriverà su Netflix nell’agosto 2022.

Stagione 3 di Manifesto è arrivato su Netflix negli Stati Uniti il ​​21 agosto 2021 senza qualsiasi avvertimento precedente, quindi alcuni sospettano ancora che potremmo essere sorpresi da un’uscita di agosto per la stagione 4. Ma non è probabile.

La quarta stagione del dramma soprannaturale altamente avvincente, che ha guadagnato una notevole base di fan negli ultimi anni grazie alla sua disponibilità su Netflix, riprenderà da dove la stagione 3 ha lasciato le cose, e lo faremo finalmente scopri il vero destino di Grace (Athena Karkanis), Eden e l’adulto Cal (ora interpretato da Ty Doran). Ma fino ad allora, ecco tutto quello che sappiamo Manifesto uscita della stagione 4.

Manifest stagione 4 ha una data di uscita?

Sfortunatamente per i fan del dramma soprannaturale, una data di uscita precisa per la quarta e ultima stagione deve ancora essere rivelata dallo streamer. Tuttavia, all’inizio di giugno, Deadline ha riferito che la data di uscita per Manifesto la stagione 4 sarà un po’ “questo autunno”. Fino a quando non verrà svelata una data di rilascio ufficiale, dovrai rimanere sintonizzato per alcuni aggiornamenti più concreti!

Cosa accadrà nella stagione 4 di Manifest?

Josh Dallas, che interpreta Ben Stone, nel dramma condiviso in un’intervista con Netflix Life secondo cui ci sarà un salto temporale di due anni nella prossima stagione, il che significa che i nostri sopravvissuti preferiti stanno finendo il tempo con l’avvicinarsi della data di morte.

“Iniziamo la prossima stagione due anni da dove avevamo interrotto la stagione 3. Quindi siamo andati avanti nel tempo”, ha detto Dallas.

Ha aggiunto: “A volte penso – e ovviamente non sono arrivato alla fine – che potrebbe essere l’agente dell’apocalisse, la rovina di tutto questo a causa del modo in cui è così tenace… La prima parte di la stagione non sarà facile”.

Portandosi su Twitter, ha anche commentato il suo personaggio Ben: “A essere onesti… non è in un posto fantastico” e ha ritwittato una foto sul set di un funerale con la didascalia: “Preparatevi”.