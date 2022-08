La stagione 4 di Manifest non arriverà su Netflix a settembre 2022

È passato un anno da quando Netflix ha salvato Manifesto il 28 agosto 2021 e lo streamer ha condiviso ancora una volta alcune notizie interessanti su 828 giorni quest’anno. Sfortunatamente, non è quello Manifesto la stagione 4 sarà presentata per la prima volta a settembre 2022. C’è ancora un po’ di attesa fino al decollo dell’ultima stagione.

Da quando le riprese della quarta e ultima stagione della fortunata serie misteriosa di fantascienza sono iniziate alla fine dell’anno scorso, Manifesters ha seguito da vicino la produzione per qualsiasi indizio su quando nuovi episodi potrebbero arrivare su Netflix. Per fortuna, abbiamo appreso che un giorno di rilascio autunnale era molto probabile.

I fan hanno a lungo sperato che la prima metà dell’ultima stagione di 20 episodi sarebbe arrivata all’inizio di novembre 2022 in concomitanza con la data di ritorno del volo 828 nella serie. Ci sono ulteriori teorie secondo cui la seconda parte verrà rilasciata alla data di decollo del volo o alla data di morte.

Per ora lo sappiamo Manifesto la stagione 4 non inizierà lo streaming su Netflix a settembre 2022, ma abbiamo ricevuto ufficialmente la conferma che i Manifesters erano proprio in linea con le loro teorie sulla data di uscita. Ecco quando i primi 10 episodi della quarta stagione verranno presentati in anteprima su Netflix!

Data di uscita di Manifest stagione 4 parte 1

Il 28 agosto 2022, altrimenti noto come 828 giorni, Netflix lo ha annunciato Manifesto la stagione 4 parte 1 verrà rilasciata Venerdì 4 novembre. La teoria dei fan secondo cui la prima metà dell’ultima stagione sarebbe arrivata alla data del ritorno dell’aereo dopo cinque anni si è rivelata vera.

Insieme all’annuncio della data di uscita, Netflix ha anche confermato che la stagione presenterà un salto temporale di due anni, che Josh Dallas aveva precedentemente rivelato a Netflix Life all’inizio di quest’estate. Per ulteriori informazioni sulla sinossi dell’ultima stagione, vedere tutti i dettagli qui.

Per quanto riguarda quando possiamo anticipare che la parte 2 sarà presentata in anteprima su Netflix, il cast e la troupe stanno ancora lavorando sodo per filmare gli episodi finali alla fine di agosto 2022. Le principali teorie dei fan suggeriscono che gli ultimi 10 episodi potrebbero essere rilasciati il ​​7 aprile o il 2 giugno, il la prima è la data di decollo e la seconda è la data di morte (ed entrambe le date cadono di venerdì). dovremo aspettare e vedere!

Resta sintonizzato per saperne di più Manifesto notizie e aggiornamenti sulla stagione 4 da Netflix Life!