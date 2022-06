La stagione 4 di Manifest non arriverà su Netflix a luglio 2022

MANIFEST — “MAYDAY PART: 1” Episodio 312 — Nella foto: Josh Dallas nei panni di Ben Stone — (Foto di: Peter Kramer/NBC/Warner Brothers)

Dead to Me stagione 3 non arriverà su Netflix a luglio 2022 da Aysha Ashley Househ

Stiamo tutti aspettando di sapere quando Manifesto la stagione 4 arriverà su Netflix. E mi dispiace dirlo Manifesters, ma la popolare serie non arriverà sui nostri schermi a luglio.

L’attesissima quarta e ultima stagione sarà un totale di 20 episodi e la stagione sarà divisa in due parti. Anche se non è sempre divertente dover aspettare un’intera stagione per il tuo programma preferito, questa divisione potrebbe essere una buona cosa quando si tratta di Manifesto.

Il finale della terza stagione è andato in onda nel giugno 2021 sulla sua ex rete NBC, che ha cancellato la serie. Per fortuna Netflix è intervenuto e l’ha salvato! Ciò significa che è già passato un anno da quando abbiamo visto i nostri preferiti Ben e Michaela Stone. Naturalmente, gran parte di ciò è dovuto al tempo impiegato dal dramma soprannaturale per trovare una casa dopo la sua prematura cancellazione dalla rete.

Quindi, non vedremo la prima metà della stagione a luglio, ma si spera che lo sarà quest’anno. Quando possiamo aspettarci che venga aggiunto a Netflix?

Aggiornamenti sulla data di rilascio della stagione 4 di Manifest

Le riprese della prima metà della stagione 4 sono ufficialmente terminate. Dopo una breve pausa, le telecamere hanno iniziato a girare ancora una volta solo di recente per ottenere quegli episodi finali nel barattolo. È così difficile credere che siamo quasi arrivati ​​alla fine!

La produzione della stagione 4 è iniziata nel novembre 2021 e le riprese dei primi 10 episodi sono terminate nell’aprile 2022. Ci sono voluti un totale di cinque mesi. È stato solo il 13 giugno che le riprese degli ultimi 10 episodi sono riprese. Se si verifica ancora una volta nello stesso periodo di tempo, potrebbero essere necessari altri cinque mesi prima che la stagione 4, parte 2, finisca le riprese. Questo ci porterebbe a novembre 2022.

Anche così, la stagione è comunque divisa in due parti. Così Manifesto La stagione 4 parte 1 uscirà ovviamente per prima. Grazie a un tweet del creatore della serie Jeff Rake, siamo molto fiduciosi che una data di uscita per la prima parte di novembre 2022 avvenga. Sarebbe anche molto appropriato se fosse rilasciato il 4 novembre, il giorno in cui il volo 828 è tornato a casa!

Hai visto la nostra intervista con l’attore di Ben Josh Dallas? Fornisce ogni sorta di presa in giro su ciò che verrà!