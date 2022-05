La stagione 4 di Legacies non arriverà su Netflix a maggio 2022 (ultimi aggiornamenti)

The Vampire Diaries l’universo è tornato alla grande con eredità, e la serie soprannaturale è diventata una delle preferite dai fan su The CW. Ma è sorprendente per chiunque quando le connessioni a TVD e Gli originali sono così forti, anche dentro Eredità stagione 4?

La quarta stagione di Eredità è stato presentato in anteprima su The CW nell’ottobre 2021, riprendendo nella stagione autunnale dopo che la terza stagione è stata ritardata a causa della pandemia. Eredità la stagione 4 è stata quella che ha cambiato il gioco per la serie, che rimane in bolla dal 3 maggio.

Quando The CW ha annunciato una manciata di rinnovi anticipati nel marzo 2022, Eredità non era tra loro. In onda per Eredità la stagione 4 rimane in corso e la rete continuerà a guardare le valutazioni e i numeri di streaming prima di prendere una decisione sulla stagione 5.

Purtroppo, Eredità la stagione 4 non inizierà lo streaming su Netflix a maggio 2022. La serie non è stata inclusa nell’elenco completo di Netflix di nuovi film e spettacoli in arrivo questo mese. Tuttavia, la stagione andrà in onda il suo finale a maggio, il che ci dà un’idea di quando sarà su Netflix.

Aggiornamenti sulla versione Netflix di Legacies stagione 4

Infine, Eredità la stagione 4 avrà l’ordine di 20 episodi previsto per la stagione 3, che porterà il finale di stagione al 26 maggio (l’episodio 19 è attualmente in onda il 19 maggio). La data di uscita di Netflix arriverà quindi a giugno 2022 .

Le nuove stagioni degli spettacoli di The CW in genere vengono presentate in anteprima su Netflix otto giorni dopo i loro finali televisivi. Per Eredità stagione 4, sarebbe venerdì 3 giugno. Naturalmente, come Eredità i fan sapranno che la terza stagione ha impiegato molto più tempo di otto giorni per essere rilasciata su Netflix per ragioni che rimangono poco chiare.

Fiduciosamente, Eredità la stagione 4 non farà molta strada verso Netflix questa volta e sarà presentata in anteprima il 3 giugno. Allo stesso modo, incrociamo le dita Eredità i fan ricevono buone notizie sul futuro della serie dopo le scioccanti cancellazioni di Batwoman e Leggende di domani.

Resta sintonizzato per saperne di più Eredità notizie e aggiornamenti sulla stagione 4 da Netflix Life!