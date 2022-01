La stagione 4 di Legacies non arriverà su Netflix a gennaio 2022

Legacies — “Non posso essere quello che ti ferma” — Numero immagine: LGC405a_0242r — Nella foto (da sinistra a destra): Kaylee Bryant nei panni di Josie Saltzman e Courtney Bandeko nei panni di Finch — Foto: Chris Reel/The CW – – © 2021 The CW Network, LLC. Tutti i diritti riservati.

Eredità è uno dei migliori spettacoli di The CW, e questo non sorprende dal momento che è uno spin-off di Gli originali ed è dentro The Vampire Diaries universo. È anche uno dei migliori programmi su Netflix, con Eredità la stagione 4 inizierà lo streaming più avanti nel 2022.

L’anno scorso, i fan hanno dovuto aspettare molto tempo Eredità stagione 3 per iniziare finalmente lo streaming su Netflix. Eredità la stagione 4 era già stata presentata in anteprima prima che gli spettatori avessero la possibilità di recuperare il ritardo con la stagione precedente.

La stagione 4 è stata presentata in anteprima su The CW il 14 ottobre 2021 e ha mandato in onda nove episodi prima della fine dell’anno. La stagione riprenderà con nuovi episodi il 27 gennaio 2022, che consisteranno nei restanti sette (o più!) episodi.

Purtroppo, Eredità la stagione 4 non è stata inclusa nell’elenco completo di Netflix di nuovi film e spettacoli in arrivo a gennaio 2022. Non ci aspettavamo che la stagione arrivasse su Netflix così presto poiché è ancora in onda su The CW. Ma ecco quando i fan di Netflix possono aspettarsi nuovi episodi.

Aggiornamenti sulla data di uscita di Netflix della stagione 4 di Legacies

A partire da gennaio 2022, Netflix non ha annunciato una data di uscita ufficiale per Eredità stagione 4, e anche The CW non ha annunciato una data per il finale della stagione 4.

Storicamente, Eredità ha 16 episodi in ogni stagione, ma The CW aveva ordinato 20 episodi per la stagione 3 prima che la pandemia costringesse la serie a tenere gli ultimi quattro episodi della stagione 3 per la stagione 4. La CW non ha confermato quanti episodi avrà la quarta stagione .

Se Eredità la stagione 4 dura 20 episodi, il finale di stagione andrà in onda molto più tardi rispetto a se ci fossero solo 16 episodi. Stando così le cose, la quarta stagione si concluderà a marzo o aprile 2022 e arriverà quindi su Netflix otto giorni dopo la data del finale (incrociamo le dita!).

Resta sintonizzato per saperne di più Eredità notizie e aggiornamenti sulla stagione 4 da Netflix Life!