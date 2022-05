La stagione 4 di Legacies arriverà su Netflix a giugno 2022 (ed è prima del previsto!)

Legacies — “The Story Of My Life” — Numero immagine: LGC406a_0587r — Nella foto (L – R): Danielle Rose Russell nei panni di Hope Mikaelson — Foto: Matt Miller / The CW — © 2021 The CW Network, LLC. Tutti i diritti riservati.

Eredità fan, abbiamo buone notizie da condividere! La quarta stagione completa arriverà su Netflix a giugno e siamo così entusiasti di vedere come la serie fantasy si concluderà. Abbiamo condiviso l’ufficialità Eredità data di uscita di Netflix della stagione 4 in basso.

Dopo aver scoperto Eredità cancellazione, i fan si sono immediatamente radunati per lanciare campagne per cercare di far riprendere la serie da un servizio di streaming. Dal 20 maggio Eredità il destino rimane ancora sconosciuto. Tuttavia, almeno i fan possono stare tranquilli che il Eredità il finale della stagione 4 darà un finale adeguato alla serie fantasy.

Avevamo un’idea di quando la quarta stagione sarebbe potuta arrivare su Netflix in base allo schema di quando le stagioni precedenti erano arrivate sullo streamer. Ma dal momento che la stagione 3 ha cambiato le cose ed è arrivata su Netflix più tardi del previsto, eravamo preparati che ciò potesse accadere con la stagione 4. Fortunatamente, non è stato così e lo vedremo davvero Eredità stagione 4 su Netflix prima della messa in onda del finale della stagione 4.

Di seguito, abbiamo condiviso la data di uscita ufficiale di Netflix!

Data di uscita Netflix di Legacies stagione 4

Sul Eredità frontespizio su Netflix, lo dice Eredità la stagione 4 arriverà sullo streamer venerdì 3 giugno 2022. Puoi aspettarti che la quarta stagione completa uscirà alle 00:00 PT/3:00 ET della data di uscita. La quarta stagione è composta da 20 episodi, il che la rende la stagione più lunga della serie televisiva. Puoi anche aspettarti che ogni episodio duri 42 minuti.

Sarà un giorno emozionante quando la quarta stagione verrà rilasciata su Netflix, quindi assicurati di avere una scatola di fazzoletti al tuo fianco.

Ecco un video promozionale per Eredità stagione 4 per farti eccitare per la sua uscita su Netflix!

Eredità la stagione 4 farà il suo sbarco su Netflix il 3 giugno. Guarderai l’ultima stagione?