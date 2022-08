La stagione 3 di “The Witcher” torna finalmente in pista mentre Henry Cavill ritorna dopo il Covid

Il macellaio di mostri ha finalmente sconfitto il mostro più letale di tutti i tempi. Sebbene di piccole dimensioni, il virus Covid si era impossessato del corpo del nostro amato witcher limitando qualsiasi ulteriore sparatoria Lo stregone stagione 3. Poche settimane prima è arrivato il rapporto che la stessa enciclopedia del witcherverse aveva interagito con il virus covid-19, e quindi il team ha dovuto mettere in pausa il proprio lavoro allo studio Longcross. Tuttavia, ora sembra che tutto tornerà presto alla normalità.

Henry Cavill è tornato in azione per la produzione della terza stagione di The Witcher

Dopo che Cavill non si è presentato al Comic-Con di San Diego, è arrivata la notizia che l’attore è risultato positivo al test. La serie fantasy aveva preso una breve interruzione garantendo la sicurezza di tutti. Per circa due settimane, la troupe ha girato le scene in cui non avevano bisogno di Henry Cavill. È stata principalmente la sparatoria di Thanedd Coup in cui i fan si imbatteranno in diversi labirinti. C’erano così tante scene che non avevano nulla a che fare con la presenza di Geralt. Quindi, il team ha scelto intelligentemente di farcela mentre Cavill si riprende. Finalmente, è il momento di avere un allegro stregoneria come Secondo quanto riferito, Geralt di Rivia è tornato a casa dopo aver sconfitto il mini-mostro più raccapricciante.

Henry Cavill è tornato sul set per finire le riprese Lo stregone stagione 3 dopo aver trascorso quasi due settimane in quarantena. C’è stato un ritardo nelle sue scene, che ha causato un ulteriore ritardo anche alla fine delle riprese. Le riprese termineranno nella prima metà di settembre. E non solo questo, abbiamo qualcosa in più da aggiungere all’eccitazione.

C’è più di Ciri nel deserto di Korath

Freya Allan, insieme ai due cavalli bianchi, aveva sparato senza sosta alla vera padella della Terra, il deserto del Sahara. Ma sembra che ci sia di più. Secondo quanto riferito, l’attrice sta girando con il regista Bola Ogun, che dirige gli ultimi 2 episodi della serie presso lo studio Longcross. Il set, tuttavia, era ricoperto di sabbia e circondato da uno schermo verde.

Semmai, la continuazione delle riprese delle scene in un’ambientazione desertica anche dopo 2 settimane mostra il deserto di Korath sarà una parte significativa degli ultimi 2 episodi di Lo stregone stagione 3.

Sei eccitato per Lo stregone uscita della terza stagione? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

