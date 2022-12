La stagione 3 di The Witcher non arriverà su Netflix nel 2022

Quest’anno è stato interessante per i fan di Lo stregone franchising. Ci sono state alcune notizie straordinarie sul franchise, come CD Projekt Red che sta sviluppando un nuovissimo Stregone trilogia e remake di videogiochi Lo stregone 1, ma ci sono stati anche alcuni sfortunati sviluppi, come l’uscita di Henry Cavill dalla serie Netflix. Ora siamo anche tristi di segnalarlo Lo stregone la stagione 3 non arriverà ufficialmente nel 2022.

La notizia di Lo stregone la stagione 3 che non arriva a dicembre 2022 non è sorprendente poiché lo spettacolo ha appena iniziato le riprese della sua terza stagione all’inizio di quest’anno. Tuttavia, alcuni fan potrebbero essersi aspettati un’uscita di dicembre da quando sono arrivate le stagioni precedenti.

Tra i lati positivi, anche se Geralt non tornerà da noi quest’anno, stiamo ottenendo di più Stregone contenuto sotto forma di una serie prequel chiamata The Witcher: L’origine del sangueche dovrebbe uscire il giorno di Natale.

Per quanto riguarda l’uscita di Cavill, tornerà per la terza stagione dello show, quindi avremo un altro lotto di episodi con lui nel ruolo di Geralt prima che Liam Hemsworth assuma il ruolo per la quarta stagione già annunciata. Nel frattempo, abbiamo anche sentito voci secondo cui Netflix sta sviluppando un’altra serie spin-off live-action su un gruppo di disadattati noto come “The Rats” in Lo stregone universo.

Aggiornamenti della data di uscita della stagione 3 di The Witcher

Nonostante Lo stregone la stagione 3 non uscirà nel 2022, Netflix ci ha dato un lasso di tempo per la nuova stagione. Durante TUDUM 2022, Netflix lo ha rivelato Lo stregone tornerà nell’estate del 2023.

La data di uscita estiva è la prima per la serie, che ha pubblicato le sue due stagioni precedenti a dicembre. Lo stregone Anche la serie prequel uscirà a dicembre, quindi è interessante che Netflix abbia deciso di spostare la terza stagione in estate.

Sei entusiasta di Lo stregone stagione 3? Sei deluso dal fatto che non tornerà nel 2022? The Witcher: L’origine del sangue anteprime il 25 dicembre 2022.