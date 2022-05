La stagione 3 di The Witcher non arriverà su Netflix a maggio 2022

Yennefer. The Witcher stagione 2. Netflix.

Quello spettacolo degli anni ’90 non arriverà su Netflix a maggio 2022 da Reed Gaudens

Siamo più che pronti per ricontrollare dove si trovano ora Geralt, Ciri e Yen. L’attesa per Lo stregone la stagione 3 su Netflix continua.

Con il modo in cui le cose sono finite nella seconda stagione, siamo più che pronti per tornare nel mondo dei witcher. Ci sono così tante domande a cui dobbiamo rispondere, incluso se Geralt sarà mai in grado di perdonare Yen per le sue azioni solo per riavere la sua magia.

Ci sono però delle brutte notizie. Dopo aver controllato l’elenco delle uscite su Netflix a maggio, c’è una cosa che spicca. Lo stregone la stagione 3 non è nell’elenco.

Se siamo completamente onesti, non ce lo aspettavamo. Anche se le riprese fossero già finite miracolosamente, non ci aspetteremmo che la stagione arrivi presto.

Quando arriverà la terza stagione di The Witcher su Netflix?

Ci sono un po’ di buone notizie sulla serie. Lo stregone Le riprese della terza stagione sono iniziate alla fine di marzo. Stiamo iniziando la stagione, ed è così bello vedere che questa volta non ci sono ritardi. Questo potrebbe aiutare a ridurre al minimo l’attesa per la terza stagione.

Di recente abbiamo anche ricevuto alcune notizie sul casting. Ci sono quattro nuovi attori che si uniscono alla serie e i loro ruoli sono stati confermati:

Robbie Amell nel ruolo di Gallatin

Meng’er Zhang come Milva

Hugh Skinner nel ruolo del principe Radovid

Christelle Elwin nel ruolo di Mistle

Non ci aspettiamo ancora la stagione nel 2022. Ci vogliono mesi di riprese e poi almeno otto mesi di post-produzione. Semplicemente non ci sarà il momento di portare la nuova stagione nel 2022. Stiamo guardando alla primavera del 2023 non prima che possa essere rilasciata. Netflix deciderà di rilasciarlo a dicembre 2023 in linea con le due stagioni precedenti? Ciò significherebbe di nuovo due anni tra le stagioni.

Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti su Lo stregone stagione 3 su Netflix e altro ancora.