La stagione 3 di The Witcher non arriverà su Netflix a luglio 2022

The Witcher – Credito: Katalin Vermes

Ci piacerebbe vedere che stiamo rientrando nell’epico mondo fantasy con Lo stregone stagione 3 questo mese, ma non è così. Quando uscirà?

Per quanto ci piacerebbe dire “sorpresa”, ci sono alcune brutte notizie. Lo stregone la stagione 3 non è da nessuna parte nell’elenco delle uscite di Netflix a luglio. Non ci saremmo mai aspettati di vederlo, ma non ci ha impedito di ricontrollare l’elenco per vedere se c’era una sorpresa ad aspettarci.

Le riprese sono ancora in corso, però. Non possiamo ottenere gli episodi se non sono stati ancora girati, vero? I nostri occhi continuano a essere puntati su tutte le notizie che possiamo ottenere sulla serie.

Quando arriverà la stagione 3 di The Witcher su Netflix?

Non ci aspettiamo gli episodi a breve. In effetti, non ci aspettiamo di vedere Lo stregone premiere della terza stagione nel 2022, soprattutto da allora Origini del sangue è destinato ad arrivare quest’anno. Ci vuole troppo tempo per filmare e quindi modificare gli episodi per averli tutti pronti per un binge-watch.

Henry Cavill ha lavorato sodo con le riprese. Si è preso una pausa per prendere parte alla gara di 13 km chiamata The Durrell Challenge. Tuttavia, ha condiviso su Instagram di averlo camminato perché il suo corpo aveva subito un pestaggio dopo due settimane di riprese di scene di combattimento. Ci dà un’idea di cosa accadrà per Geralt Lo stregone stagione 3.

Lo ha detto il regista Steven Surjik Radio Brigata che i creatori stanno già mappando Lo stregone stagione 4. Ovviamente, la stagione non è stata ancora confermata ufficialmente, ma ciò non impedisce ai creatori di pianificare le cose. Ne hanno bisogno per poterlo presentare a Netflix. Con il successo della serie, però, contiamo su una quarta stagione anche se finisce per essere ordinata come quarta e ultima stagione.

Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti su Lo stregone stagione 3 e altro ancora.