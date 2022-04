La stagione 3 di The Umbrella Academy non arriverà su Netflix a maggio 2022

THE UMBRELLA ACADEMY (da sinistra a destra) CAMERON BRITTON come HAZEL e AIDAN GALLAGHER come NUMERO CINQUE nell’episodio 201 di THE UMBRELLA ACADEMY Cr. PER CORTESIA DI NETFLIX/NETFLIX © 2020

Siamo stati presentati brevemente ai membri della Sparrow Academy tramite i social media. Dobbiamo ancora aspettare L’Accademia degli Ombrelli stagione 3 per vedere cosa faranno.

L’Accademia degli OmbrelliTwitter ci ha dato la possibilità di incontrare i vari membri della Sparrow Academy. Attraverso una serie di poster, possiamo vedere le foto promozionali di ciascuno dei personaggi contro le loro controparti della Umbrella Academy.

Una cattiva notizia è che non li vedremo ancora sui nostri schermi Netflix. Abbiamo ricontrollato l’elenco delle uscite di maggio, ma questo non è uno spettacolo lì. Non ce lo aspettavamo dopo che le voci sull’uscita di maggio si erano smentite, ma questo non ci ha impedito di sperare in un cambiamento.

Quando arriverà la stagione 3 di The Umbrella Academy su Netflix?

Ci sono delle ottime notizie, però. Non passerà molto tempo prima che vedremo la Sparrow Academy in azione. L’Accademia degli Ombrelli la stagione 3 sta arrivando sui nostri schermi Venerdì 22 giugno. Sembra molto lontano, ma sarà qui prima che ce ne accorgiamo.

Ci sono state molte notizie sul personaggio di Elliot Page. Proprio come l’attore, il personaggio si rivelerà transgender. Incontreremo Viktor Hargreeves durante la stagione e amiamo vedere l’arte imitare la vita in modo inclusivo.

Naturalmente, anche incontrare i Passeri è importante. Sono gli allievi principali di Reginald Hargreeves, ma come reagiranno quando vedranno le loro controparti del mondo alternativo? Cosa fanno gli Umbrellas ora che si rendono conto che il tempo è cambiato grazie alle loro interazioni con Reginald in passato? Inoltre, gli Umbrellas verranno lentamente spazzati via dalla linea temporale dal momento che non dovrebbero più essere lì?

Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti su L’Accademia degli Ombrelli stagione 3 su Netflix.