La stagione 3 di The Umbrella Academy non arriverà su Netflix a febbraio 2022

Uno dei programmi TV più popolari di Netflix tornerà quest’anno per la terza stagione, e sì, ne stiamo parlando L’Accademia degli Ombrelli! L’esclusivo spettacolo di supereroi ha rubato l’attenzione e il cuore del pubblico quando è stato presentato per la prima volta nel 2019, presentandoci i meravigliosi fratelli Hargreeves.

Ogni personaggio è fantastico a sé stante, con poteri e motivazioni differenti nella vita. Entrambe le stagioni si concludono con un cliffhanger, ma il finale della stagione 2 ci lascia davvero con il fiato sospeso con l’introduzione della Sparrow Academy, un altro gruppo di bambini dotati che Reginald ha creato in una linea temporale alternativa. La Sparrow Academy e la Umbrella Academy possono vivere contemporaneamente? Lo scopriremo presto!

Da quando Netflix ha confermato L’Accademia degli Ombrelli la stagione 3 uscirà nel 2022, i fan non vedevano l’ora di scoprire esattamente quando. Molti speravano in un rilascio a gennaio, soprattutto da quando le riprese della stagione si sono concluse nell’agosto 2021. Ma ovviamente non è successo. E ora che febbraio è dietro l’angolo, abbiamo di nuovo una brutta notizia.

La stagione 3 di The Umbrella Academy ha una data di uscita?

L’Accademia degli Ombrelli la stagione 3 non arriverà su Netflix a febbraio 2022. Quindi quando possiamo aspettarci che uscirà? Bene, questa è una buona domanda. Non c’è ancora una data di uscita confermata.

Come abbiamo detto, le riprese sono state completate nell’agosto 2021. Di solito i titoli Netflix impiegano circa sei mesi per completare la post-produzione dopo aver terminato le riprese. Ciò significa che la nuova stagione potrebbe benissimo essere pronta in questo momento e Netflix potrebbe trattenerla per il rilascio.

È possibile L’Accademia degli Ombrelli la stagione 3 potrebbe uscire a marzo, tuttavia abbiamo un’altra grande uscita in attesa di quel mese. Bridgerton la stagione 2 arriva su Netflix il 25 marzo 2022 e sebbene i due spettacoli lo siano molto diverso, lo streamer potrebbe volere tutti gli occhi sul dramma romantico a marzo.

Detto questo, non c’è ancora un grande rilascio previsto per aprile, quindi potrebbe benissimo essere il momento per L’Accademia degli Ombrelli stagione 3. Naturalmente, questa è puramente speculazione e potremmo sbagliarci su questa previsione. Allo stato attuale, non sappiamo quando tornerà la serie di fumetti, ma speriamo che accada prima o poi.

Resta al passo con noi di Netflix Life per tutte le ultime novità Accademia degli Ombrelli novità e aggiornamenti!

