La stagione 3 di “Space Force” non sta succedendo: Netflix cancella dopo 2 stagioni

Forza spaziale è uno dei più grandi progetti comici di Netflix fino ad oggi che recita L’ufficio Steve Carrel. Nonostante l’importante taglio dei costi, non è stato sufficiente per giustificare il ritorno dello spettacolo per episodi futuri con lo spettacolo ora ufficialmente cancellato ad aprile 2022.

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta il 21 febbraio ed è stato aggiornato nel tempo per riflettere nuove informazioni. È stato aggiornato l’ultima volta nell’aprile 2022.

Netflix ha dato Forza spaziale una stagione 2 diversi mesi dopo la sua prima. La prima stagione è stata rilasciata a maggio 2020, ma il rinnovo non è arrivato fino a novembre 2020. La stagione 2 è stata rilasciata su Netflix a livello globale il 18 febbraio 2022.

Netflix ha rinnovato Space Force per la stagione 3?

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: Ufficialmente annullato il 29 aprile 2022La nostra previsione di rinnovo: Probabile cancellazione

Alla fine di aprile 2022, non c’era ancora alcuna decisione sul futuro di Forza spaziale su Netflix dal 28 aprile secondo Deadline. in un’intervista con il capo della commedia di Netflix Tracey Pakosta. Nell’intervista si affermava:

“Lei [Pakosta] ha anche ammesso di non aver preso decisioni su Space Force di Steve Carrell o sul remake di Murderville di Will Arnett.

Questo è stato rapidamente aggiornato un giorno dopo, venerdì 29 aprile, con la notizia che Forza spaziale è stato cancellato e non sarebbe tornato per una stagione 3.

È stato cancellato anche con i grandi tagli ai costi che lo spettacolo ha avuto. Come forse saprai, la stagione 2 ha spostato la sua produzione a Vancouver da Los Angeles per risparmiare sui costi e ha visto un cambiamento nella stanza dello scrittore. Ha anche visto il numero di episodi ridotto da 10 a 7.

Il budget inferiore potrebbe suggerire che la prima stagione non ha soddisfatto le aspettative, ma invece di lasciar andare la serie, le ha dato un’altra possibilità. A meno che lo spettacolo non riesca a fare i numeri (più su questo in un secondo) è improbabile che vedremo una terza voce.

Un punto positivo per il futuro della serie è che il consenso sulle recensioni per la seconda stagione sembra essere molto più favorevole.

Dovremmo anche notare che due clip della stagione 2 di Space Force sono diventate incredibilmente virali su TikTok. Ci riferiamo al momento “Fuck Microsoft” in cui John Malkovich esprime la sua delusione per il fatto che Microsoft abbia scelto un momento piuttosto scomodo per eseguire un aggiornamento automatico.

Tre delle clip più virali di quell’incidente hanno accumulato oltre 40 milioni di visualizzazioni.

Quanto bene si è comportata la stagione 2 di Space Force su Netflix?

Come affermato in precedenza, ciò a cui si riduce il rinnovo della terza stagione è il numero di spettatori e, in base ai dati disponibili, non sembra eccezionale.

Come punto di riferimento, la stagione 1 è riuscita a essere vista da 40 milioni di abbonati nel primo mese, ma purtroppo non otterremo una cifra comparabile per questa stagione. Questo perché Netflix non fornisce più numeri su quanti abbonati guardano.

Invece, possiamo guardare i primi 10 dati orari di Netflix che indicano che lo spettacolo non è in grado di raccogliere il supporto di cui avrebbe bisogno per una terza stagione.

Lo spettacolo poteva essere incluso nella Top 10 delle classifiche tra il 14 e il 20 febbraio (è stato aggiunto a Netflix con due giorni rimanenti) ma non è riuscito a registrare oltre 11,04 milioni di ore visualizzate, che era la posizione numero 10 di quella settimana.

Nella sua prima settimana intera, è salito alla posizione numero 8 con un deludente 12,32 milioni di ore visualizzate. Poco dopo è uscito dalla top 10 globale e da allora non è più tornato.

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) Classifica settimana tra le prime 10 dal 20 febbraio 2022 al 27 febbraio 2022 12.320.000 8 1

Grazie ai primi 10 dati forniti da FlixPatrol sappiamo che la serie non è iniziata nel migliore dei modi in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, la serie è entrata nella top 10 televisiva al numero 5 sia per il primo che per il secondo giorno di servizio. È stato battuto da gente del calibro di Inventare Anna, L’amore è cieco, Magnolie dolci, e Lo spettacolo di Cuphead!.

Lo spettacolo ha lasciato la top 10 assoluta di Netflix negli Stati Uniti il ​​25 febbraio e la top 10 TV il 1° marzo. Lo spettacolo appare solo in una manciata di altre regioni.

Di seguito, puoi vedere quali paesi hanno visto lo spettacolo sopravvivere più a lungo tra i primi 10. È naturalmente popolare in regioni come gli Stati Uniti e il Canada, ma si è comportato bene anche in Australia, in alcuni paesi dell’Europa orientale e nelle regioni nordiche.

Anche i primi 10 dati di streaming di Nielsen non dipingono il quadro più roseo. È sopravvissuto per due settimane nella sua top 10 non riuscendo a raggiungere oltre 1.000 milioni di minuti.

Dal 14/02 al 20/02 – #8 in Originals – 438 milioni di minuti

Dal 21/02 al 27/02 – #7 in Originals – 534 milioni di minuti

Quello che ci aspettavamo da Space Force Stagione 3

Entro la fine della seconda stagione, troviamo la maggior parte dei personaggi nella stessa posizione in cui si trovavano nella seconda stagione.

La maggior parte dei personaggi ha deciso di restare Forza spaziale avendo ora ricevuto i loro aumenti di stipendio e il futuro del ramo dell’esercito assicurato.

Ovviamente, la stagione 2 si conclude con un cliffhanger sotto forma di un grande asteroide che sfreccia verso la Terra (sì, la trama esatta di Netflix Non guardare in alto). Tutto l’equipaggio scopre l’asteroide grazie al telescopio hawaiano in linea.

Una volta che gli astronauti, gli scienziati e i generali individuano l’asteroide in arrivo e fanno i conti con il loro destino imminente, esplodono in una canzone (cantando Kokomo dei Beach Boys) che è un ritorno alla stagione 1.

Terremo aggiornato questo post nel prossimo mese in attesa di visualizzare le statistiche per la nuova stagione e possiamo prevedere con maggiore precisione se tornerà per una terza stagione.

Volevi vedere Forza spaziale ritorno per la stagione 3 su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.