La stagione 3 di Space Force non è in arrivo su Netflix

Netflix continua la sua recente tendenza alle cancellazioni annunciando ufficialmente che la serie comica guidata da Steve Carrell Forza spaziale non continuerà. La commedia sul posto di lavoro è stata originariamente presentata per la prima volta a maggio 2020 con una seconda stagione in uscita a febbraio 2022. Venerdì 29 aprile, Deadline ha rivelato che Netflix non sarebbe andata avanti con Forza spaziale stagione 3.

Creato da Greg Daniels e Steve Carrell, lo spettacolo comico ha lottato per prendere il volo nonostante la sua premessa. Oltre a Carrell, la serie ha avuto un grande cast di star come John Malkovich, Ben Schwartz, Diana Silvers, Tawny Newsome, Jimmy O. Yang e Don Lake. Ma nessuna delle due stagioni è mai stata amata dalla critica, e nemmeno dai fan.

Perché Space Force è stato cancellato da Netflix?

A differenza di altri programmi che Netflix ha cancellato, Forza spaziale probabilmente non genererà alcuna campagna di fan appassionati per salvare la serie. La seconda stagione ha faticato a trovare il tipo di numero di spettatori che Netflix si aspetta dai suoi programmi.

Secondo Deadline, la seconda stagione ha fatto solo una breve apparizione nelle classifiche Nielsen originali in streaming al numero 8 prima di salire al numero 7. Successivamente, ha avuto una breve presenza nella Daily Top 10 di Netflix, raggiungendo il numero 5. la prima stagione è rimasta al numero 1 per un periodo più lungo.

Considerando il costo di uno spettacolo come questo, non sorprende che Netflix abbia deciso di cancellarlo dopo aver ricevuto valutazioni meno che stellari per la sua ultima stagione. Si unisce ad altre recenti cancellazioni, Piuttosto in gamba e Alzando Dione.

La commedia sembra essere una delle aree che Netflix sta lottando per conquistare con molte delle sitcom e delle serie comiche di spettacoli che si comportano male, in particolare le commedie multi-cam. Ce ne sono altri all’orizzonte, come quello di Mike Myers Il Pentaverato, blockbuster e Quello spettacolo degli anni ’90quindi vedremo se Netflix riesce a trovare il suo appoggio con qualcuno di questi.

Sei deluso che? Forza spaziale è stato cancellato da Netflix?