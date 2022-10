La stagione 3 di Outer Banks uscirà questo inverno? (2022)

Banche Esterne la stagione 2 è arrivata su Netflix a luglio 2021. Speravamo che un’altra uscita estiva sarebbe avvenuta per la terza stagione, ma sfortunatamente non era nelle carte. Potremmo ricevere la prossima parte della storia quest’inverno?

Non sorprende che la serie di azione e avventura si sia trasformata in un successo Netflix! Ci sono così tante cose che sono così grandiose! E con quel folle finale della seconda stagione, stiamo aspettando con impazienza la prossima puntata.

Entro la fine della seconda stagione, Sarah cerca di fuggire dalla nave su cui Ward l’ha messa con forza. Quando cerca di andarsene, suo padre la strangola. John B è lì per salvare il suo amore e ha la possibilità di uccidere l’uomo che gli ha portato via suo padre. Ma l’adolescente coraggioso è forte e lascia andare Ward.

I membri dell’equipaggio aiutano Rafe a recuperare la Croce sparando a Pope, che salta fuori bordo con Cleo. E così, purtroppo, i Pogue perdono la Croce. L’intero gruppo finisce su una scialuppa di salvataggio e atterra su un’isola deserta, con le loro famiglie che indagano sulla loro scomparsa. La più grande rivelazione è stata lasciata fino alla fine: Big John è vivo e Carla Limbrey lo sta visitando!

Quindi la nuova stagione non è arrivata in estate, potremmo vederla nei mesi più freddi quest’anno?

La stagione 3 di Outer Banks uscirà nell’inverno 2022?

Mi dispiace dirlo, ma non vedremo Banche Esterne stagione 3 nell’inverno 2022. Ciò significa che il misterioso dramma adolescenziale non sarà affatto qui quest’anno.

All’evento TUDUM di Netflix, lo streamer ha annunciato OBX 3 arriverà nel 2023. Ma una data di uscita esatta non è stata ancora confermata. E così, continuiamo ad aspettare.

Anche se non arriverà nell’inverno di quest’anno, c’è ancora la possibilità che il nostro programma preferito possa debuttare nella sua nuova stagione nell’inverno 2023. Dopotutto, le riprese sono terminate e sarebbe un sacco di tempo per la serie per concludere il post -produzione. Speriamo che il servizio di streaming ci dia presto una data di uscita!

Banche Esterne le stagioni 1 e 2 sono in streaming su Netflix.