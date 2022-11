La stagione 3 di Outer Banks non arriverà a novembre 2022

Siamo certamente pronti per unirci ai Pogues sulla loro isola non così deserta. Non potremo guardare Banche Esterne stagione 3 questo mese, però.

Giusto; abbiamo ricontrollato l’elenco delle uscite di novembre su Netflix, ma abbiamo delle brutte notizie. Banche Esterne non è qui. Non ce lo aspettavamo, ma questo non ci ha impedito di sperare in una sorpresa a forma di Pogue.

Netflix ha chiarito che non saremmo riusciti a vedere la stagione nel 2022. Questo periodo dell’anno non sembra adattarsi allo spettacolo, comunque. Considerando l’ambientazione su un’isola non così deserta in questo momento, un periodo dell’anno più caldo potrebbe adattarsi un po’ meglio.

La buona notizia è che Netflix non sta tacendo troppo sulla serie. Abbiamo avuto una piccola anticipazione su cosa aspettarci ogni volta che possiamo guardare i nuovi episodi.

Quando arriverà la terza stagione di Outer Banks su Netflix?

Dovremo aspettare fino al 2023 per i nuovi episodi. Almeno Netflix ha confermato che il 2023 è l’anno. Non rimarremo a lungo senza nuovi episodi. Naturalmente, il 2023 è ancora più lungo di quanto sperassimo.

C’è molto da coprire nella terza stagione. Alla fine della seconda stagione, abbiamo visto i Pogues finire straniti su un’isola deserta. Almeno, sembra un’isola deserta, ma questa sembra essere la stessa isola in cui è finito il padre di John B. E ora sappiamo che è ancora vivo. Sì, è giusto! Il padre di John B è vivo, ma non sembra essere libero.

Quindi, è deserto o non hanno ancora esplorato così tanto? Per un po’ potranno godersi un po’ di pace, ma prima o poi dovranno trasferirsi da qualche altra parte.

Altrove, Rafe sta litigando con qualcuno, ma non possiamo vedere chi. Il teaser ci mostra anche Ward che urla mentre si aggrappa a qualcuno. Qualcuno nella sua vita sta morendo? È il peggior papà del mondo e tutto ciò lo sta lentamente raggiungendo.

Non mancheremo di tenere d’occhio questa serie per farti sapere quando arriverà su Netflix. Per ora, aggiornaci sulle prime due stagioni di Banche Esterne su Netflix.