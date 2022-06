La stagione 3 di Never Have I Ever non arriverà su Netflix a luglio 2022

Io non ho mai. (Da sinistra a destra) Ramona Young nei panni di Eleanor Wong, Maitreyi Ramakrishnan nei panni di Devi nell’episodio 301 di Never Have I Ever. Cr. Lara Solanki/Netflix © 2022

È quasi ora di nuovi episodi di Io non ho mai! La serie di commedie romantiche per adolescenti di successo di Netflix ritorna quest’estate per la sua penultima stagione, e i fan non vedono l’ora di tuffarsi nella vita vorticosa di Devi Vishwakumar in Io non ho mai stagione 3.

Purtroppo, la prossima stagione segna la penultima volta che vedremo Devi e le sue amiche in una nuova stagione. Nel marzo 2022, Netflix lo ha confermato Io non ho mai è stata rinnovata per una quarta stagione e quella sarebbe stata l’ultima stagione dell’amata commedia per adolescenti.

Mentre l’ultima stagione debutterà nel 2023 e intraprenderà l’ultimo anno di liceo di Devi, Io non ho mai la stagione 3 riprenderà sulla scia della sua decisione nei momenti finali della stagione 2. Come sempre, possiamo aspettarci che non ci sarà mai un momento di noia con questa folla.

Ma quando lo fa esattamente Io non ho mai tornare quest’estate per portare le risate? Sfortunatamente, dovremo aspettare ancora un po’ per la stagione 3 poiché i nuovi episodi non arriveranno su Netflix a luglio 2022. Ecco un promemoria sulla data di uscita della stagione 3.

Quando uscirà Never Have I Ever, stagione 3?

Io non ho mai la stagione 3 uscirà su Netflix il Venerdì 12 agosto. I nuovi episodi verranno rilasciati al solito orario di uscita per i nuovi episodi di Netflix, che è alle 00:00 PT e alle 3:00 ET. Tutti i nuovi episodi della terza stagione verranno rilasciati contemporaneamente in quella data e ora.

Netflix deve ancora svelare un trailer ufficiale per la stagione a partire da giugno 2022, ma lo streamer in genere pubblica per la prima volta le nuove stagioni circa un mese prima della loro uscita. Tieni gli occhi aperti per ulteriori informazioni sulla stagione entro la fine dell’estate.

Non c’è dubbio Io non ho mai la stagione 3 sarà ancora una volta un grande successo, seguendo le orme del successo della stagione 2 nel luglio 2021. Non vediamo l’ora di vedere cosa accadrà per Devi e le sue amiche quando il prossimo capitolo della loro vita arriverà su Netflix nell’agosto 2022.

Resta sintonizzato per saperne di più Io non ho mai notizie e aggiornamenti da Netflix Life!