La stagione 3 di Never Have I Ever non arriverà su Netflix a febbraio 2022

Ora che siamo entrati nel 2022, stiamo pazientemente aspettando che tutte le nostre serie originali Netflix preferite tornino con nuove stagioni. Uno spettacolo che stiamo particolarmente aspettando è la popolare serie per adolescenti Io non ho mai.

Lo spettacolo è una delle migliori serie per adolescenti di Netflix. Ogni volta che una nuova stagione arriva sullo streamer, le persone interrompono ciò che stanno facendo e si sintonizzano immediatamente. Questo non è sorprendente perché la serie ha un cast straordinario, trame divertenti, sottotrame ricche e un protagonista facilmente riconoscibile. Per finire, Mindy Kaling è uno dei creatori dello show!

Sfortunatamente, non potremo vedere Devi e le sue stravaganti amiche sui nostri schermi così presto perché Io non ho mai la stagione 3 non arriverà su Netflix a febbraio 2022.

Secondo What’s on Netflix, le riprese principali della stagione 3 sono ancora in corso e non dovrebbero concludersi fino al 18 febbraio. Tuttavia, la buona notizia è che la terza stagione dovrebbe arrivare quest’anno!

Stiamo ancora aspettando una data di uscita ufficiale da Netflix, quindi possiamo solo ipotizzare quando Io non ho mai la stagione 3 potrebbe approdare sulla piattaforma di streaming.

Aggiornamenti della versione 3 di Never Have I Ever

Nuove stagioni di Io non ho mai in genere viene presentato in anteprima in primavera o in estate. Dal momento che le riprese della terza stagione dovrebbero concludersi a febbraio, potremmo vedere la premiere della terza stagione entro l’estate.

La post-produzione ha richiesto sei mesi per la stagione 1 e quattro mesi per la stagione 2. Detto questo, il primo che abbiamo potuto vedere Io non ho mai la stagione 3 è a giugno 2022 e l’ultima sarebbe ad agosto. Speriamo in una versione di giugno, però.

Non pensiamo che Netflix terrà questo spettacolo fino alla fine dell’anno, a meno che non ci siano ritardi nella produzione o nella post-produzione. Quindi, per ora, aspettati Io non ho mai la stagione 3 arriverà sullo streamer tra giugno e agosto 2022.

Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie e copertura Io non ho mai stagione 3!