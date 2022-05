La stagione 3 di Derry Girls non arriverà su Netflix a maggio 2022

Tutti sono ancora sconvolti dall’emotivo ma eccitante Ragazze di Derry finale della terza stagione e speciale di 45 minuti. Nessuno riesce a capire bene la serie per adolescenti che sta per finire. Ma i fan sono contenti che la serie abbia avuto un finale soddisfacente. Quindi ora che l’ultima stagione si è conclusa, quando le persone negli Stati Uniti potrebbero aspettarsi che la terza stagione arrivi su Netflix? Abbiamo condiviso tutto ciò che sappiamo sul Ragazze di Derry data di uscita di Netflix della stagione 3 in basso.

Ragazze di Derry è stato presentato in anteprima a gennaio 2018 su Channel 4 ed è diventato un successo immediato. Critici e spettatori allo stesso modo hanno principalmente cose positive da dire sullo spettacolo nel corso della sua corsa. Lo spettacolo è riuscito ad aumentare la sua base di pubblico con la messa in onda di ogni stagione e le persone di tutto il mondo erano curiose di sapere di cosa trattasse lo spettacolo. Fortunatamente, le persone che vivono negli Stati Uniti sono state in grado di vedere la serie quando la prima stagione completa è stata aggiunta a Netflix nel dicembre 2018.

Sebbene ci sia stato un lungo divario tra la messa in onda del finale della prima stagione e l’arrivo della prima stagione su Netflix, gli abbonati Netflix erano semplicemente entusiasti di mettere finalmente gli occhi sullo spettacolo di cui tutti parlavano. Fortunatamente, il divario è stato ridotto per la stagione 2, con la seconda stagione in arrivo su Netflix solo quattro mesi dopo la messa in onda del finale della seconda stagione.

Quindi cosa significa questo per il Ragazze di Derry data di uscita di Netflix della stagione 3? Bene, sappiamo che non vedremo la terza stagione già a maggio poiché è appena finita in onda questo mese. Ma potremmo vedere la terza stagione a giugno? Abbiamo condiviso gli aggiornamenti di rilascio per la terza e ultima stagione di seguito.

Aggiornamenti sulla versione Netflix della terza stagione di Derry Girls

A partire dal 19 maggio, Netflix non ha distribuito una data di uscita ufficiale per Ragazze di Derry stagione 3. Onestamente, la terza stagione potrebbe arrivare su Netflix da un giorno all’altro poiché lo spettacolo non ha un programma di rilascio prestabilito. Ragazze di Derry la stagione 3 doveva solo finire di andare in onda prima che potesse arrivare su Netflix. Ora che il finale della serie e lo speciale sono andati in onda, pensiamo che ci sia la possibilità di vedere la terza stagione già a giugno. Se la terza stagione dovesse arrivare a giugno, probabilmente sentiremmo l’annuncio di una data di uscita entro la fine di maggio.

Ma se Netflix sceglie di seguire i programmi di rilascio della stagione 1 o della stagione 2, potremmo guardare a un rilascio nel prossimo anno o nel settembre 2022. Si spera che lo vedremo Ragazze di Derry stagione 3 prima piuttosto che dopo.

Condivideremo sicuramente il Ragazze di Derry la data di uscita di Netflix della stagione 3 una volta annunciata. Quindi, assicurati di rimanere sintonizzato su Netflix Life!