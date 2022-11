La stagione 3 di Bridgerton non arriverà su Netflix a dicembre 2022

Bridgerton la stagione 3 non arriverà su Netflix a dicembre 2022, purtroppo. L’attesissima terza stagione del dramma Regency prodotto da Shonda Rhimes ha avuto il via libera nel 2021, ma l’attesa per la terza puntata, che si dice segua la storia romantica di Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton) — continua.

Quando uscirà la nuova stagione su Netflix? Qual è l’aggiornamento di rilascio più recente? Scopri tutto ciò che sappiamo finora di seguito!

Di cosa parla la terza stagione di Bridgerton?

Mentre la stagione 1 ha dato il via alla serie seguendo la storia d’amore “ardente” di Daphne Bridgerton e l’affascinante sbarazzino Duca di Hastings basato sul primo libro di Julia Quinn e la stagione 2 ha esplorato la storia d’amore di Anthony Bridggerton con Kate Sharma come nel libro 2, Bridgerton la stagione 3 devierà dalla sequenza originale.

La prossima stagione passerà al quarto romanzo di Julia Quinn, intitolato Romancing Mr. Bridgerton – “che segue la storia d’amore in erba tra Miss Penelope e Colin Bridgerton.”

La stagione 3 di Bridgerton ha una data di uscita?

Sfortunatamente, se speravi di affondare presto i denti nella nuova stagione, potresti rimanere deluso nell’apprendere che in questo momento non esiste una data di uscita ufficiale per Bridgerton stagione 3. La stagione 1 è stata rilasciata su Netflix il 25 dicembre 2020, mentre la stagione 2 ha debuttato il 25 marzo 2022.

Con le date di uscita così distanti, è difficile prevedere quando esattamente la serie tornerà per la sua terza stagione su Netflix. Tuttavia, siamo abbastanza fiduciosi che il popolare dramma del periodo della reggenza tornerà nel 2023.

Bridgerton stagione 3 ultimi aggiornamenti (dicembre 2022)

Secondo quanto riferito, la terza stagione dell’attesissimo episodio è in produzione e dovrebbe concludersi nel dicembre 2022. Anche la famiglia Bridgerton ha avuto un aggiornamento del cast. Francesca Bridgerton (precedentemente interpretata da Ruby Stokes) è stata rifusa e ora vedràFiori in soffitta: l’origine l’attrice Hannah Dodd veste i panni del sesto fratello Bridgerton.