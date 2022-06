La stagione 3 della Umbrella Academy non è il primo rodeo televisivo di Genesis Rodriguez

Genesis Rodriguez è uno dei volti più recenti a unirsi alla Umbrella Academy per la stagione 3 e i fan hanno già riconosciuto il volto familiare. Rodriguez è un’attrice affermata e ha avuto alcuni ruoli importanti nel corso della sua carriera: ora può aggiungere Sloane Hargreeves alla lista.

Sloane è uno dei 43 bambini super potenti nati il ​​1 ottobre 1989 e fa parte della Sparrow Academy. La terza stagione esplorerà un “paradosso e una linea temporale alternativa” in cui un gruppo di altri bambini superpotenti è stato adottato da Sir Reginald Hargreeves. Ma prima, impariamo di più su Rodriguez e scopriamo da dove potresti riconoscere il suo volto familiare.

Gli altri ruoli di Rodriguez

Secondo il suo profilo IMDb, Genesis ha 30 ruoli di recitazione accreditati a suo nome ed è un’attrice molto rispettata negli Stati Uniti e in Spagna, dove è iniziata la sua carriera di attrice.

La sua filmografia rivela che ha partecipato a molti grandi spettacoli tra cui Big Hero 6: The Series, The Fugitive, Law And Order: Special Victims Unit e Days Of Our Lives, uno degli spettacoli più popolari negli Stati Uniti.

I suoi primi lavori sono principalmente in spettacoli di lingua spagnola come Prisionera, Dame Chocolate e Doña Bárbara.

Maggiori informazioni su Genesis e il suo personaggio Sloane

Genesis è nata il 29 luglio 1987 a Miami, in Florida, all’età di 34 anni. Il suo segno zodiacale è Leone.

Durante la nuova stagione della Umbrella Academy, Genesis assume il ruolo di Sloane Hargreeves ed è uno dei membri della Sparrow Academy.

La temibile nuova arrivata possiede il superpotere della manipolazione della gravità, che dovrebbe elevare il potenziale distruttivo del suo personaggio nella terza stagione.

L’attrice 34enne è attualmente single ma ha avuto “almeno” due fidanzati in passato. Secondo Who’s Dated Who, Genesis è stata legata all’attore peruviano Christian Meier tra il 2008 e il 2009 e all’attore messicano Mauricio Islas nel 2004.

Puoi trovare l’attrice sulla piattaforma dei social media con il nome utente @genirodriguez. Il suo account Instagram mostra un lato più personale, con il suo feed composto da lei che partecipa a concerti, viaggia e crea ricordi con amici e familiari.

Quando esce la stagione 3 di Umbrella Academy?

La stagione 3 di The Umbrella Academy verrà lanciata esclusivamente su Netflix su mercoledì 22 giugnoil che significa che Netflix sta rinunciando al tradizionale programma di lancio del venerdì per il ritorno dello spettacolo.

Dopo il breve teaser, sappiamo già che la stagione 3 conterrà una grande lotta tra le accademie Umbrella e Sparrow dopo la manomissione della sequenza temporale della stagione 2.

Guarda il teaser trailer ufficiale qui sotto:

La stagione 3 di The Umbrella Academy è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata il 22 giugno 2022.

