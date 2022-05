La stagione 2 di Vampire in the Garden sembra improbabile anche dopo una strana scena post-crediti

Netflix ha appena pubblicato la sua ultima serie anime, Vampire in the Garden, ma perché la seconda stagione sembra già morta e sepolta?

Finora, nel 2022, Netflix ha rilasciato quattro importanti titoli originali di anime originali; The Orbital Children, Kotaro Lives Alone, Thermae Romae Novae e Bubble, oltre al ritorno settimanale di Komi Can’t Communicate stagione 2.

Tutti questi titoli sono stati un successo con i fan sia a livello nazionale in Giappone che in tutto il mondo, ma il gigante dello streaming stava cercando di arrivare quattro su quattro nella sua lista di controllo degli anime con il lancio di questa settimana di Vampire in the Garden.

Purtroppo, la serie non ha rispettato il clamore generato dalla sua campagna promozionale e dal ritardo altamente pubblicizzato lo scorso anno. Ora, i fan guardano al futuro e si chiedono se la stagione 2 di Vampire in the Garden sarà in grado di cambiare la situazione.

La stagione 2 di Vampire in the Garden sembra altamente improbabile

A maggio 2022, né Netflix né il team di produzione dei Wit Studios hanno rivelato pubblicamente che Vampire in the Works stagione 2 era in cantiere. Sfortunatamente, tutti gli indizi indicano che non ci sarà una continuazione della storia di Momo in una seconda stagione.

Il motivo principale per cui una seconda stagione sembra così improbabile a questo punto è piuttosto ovvio, non puoi avere un finale meno aperto se ci provi. Avvertimento spoiler; Fine muore, il principale vampiro “malvagio” è morto, Momo si è lasciato alle spalle la colonia umana per sempre e in una scena post-crediti piuttosto strana, è cresciuto e ha persino messo su famiglia… Non è rimasta alcuna porta aperta per una diretta continuazione in una seconda stagione, nessun accenno o suggerimento che qualcosa di più grande sia in arrivo.

Nella moderna industria degli anime, ci sono letteralmente migliaia di serie diverse che cercano di generare abbastanza clamore ed eccitazione da giustificare finanziariamente un’altra trasmissione. Di conseguenza, quando si prevede che una serie abbia (o addirittura si spera) più lunga di una singola stagione, viene visualizzata in anteprima o anticipata entro una certa capacità.

Tuttavia, quando una storia finisce bene come ha fatto Vampire in the Garden stagione 1, è difficile pensare a come la narrazione possa fluire naturalmente in una seconda stagione. Una buona indicazione che questo potrebbe essere stato effettivamente il piano in primo luogo, ovvero una serie limitata one-shot, è il fatto che l’anime aveva solo cinque episodi. In particolare per Netflix, quasi ogni singola serie anime originale negli ultimi due anni ha avuto tra gli 8 ei 12 episodi per stagione.

Impossibile caricare questo contenuto

Se Netflix non dà il via libera alla parte 2 di Vampire in the Garden come se non avessero fatto la seconda stagione di High-Rise Invasion, sarò infastidito. pic.twitter.com/Xzcpz12Nfn — OG-Man 🇦🇼 (@TheYuriEmpire) 16 maggio 2022

L’unico potenziale avvertimento a questo è la possibilità che un qualche tipo di produzione prequel o spin-off possa essere creato dal vampiro in giardino in sostituzione della stagione 2. La costruzione del mondo nella nuova serie è probabilmente una delle serie ” le caratteristiche più intriganti e un universo in cui gli spettatori vorrebbero sicuramente tornare, anche senza Momo e Fine come protagonisti.

Come è iniziato il conflitto uomo-vampiro nei primi giorni, come sono arrivati ​​​​a costruire il muro di luce come ultima difesa, ci sono sottomarini vampiri che possono raggiungere qualsiasi costa? Vampire in the Garden fa sicuramente una cosa giusta, crea un mondo di cui vuoi saperne di più.

Resta da vedere se la serie si rivelerà abbastanza popolare da meritare una seconda stagione. Le prime recensioni sono state principalmente positive, se non leggermente deludenti, con i critici che hanno elogiato l’approccio “fresco” adottato dalla serie. Al momento in cui scrivo, Vampire in the Garden sta ottenendo un punteggio di 7.2/10 su IMDB e un 7.26/10 su MyAnimeList.

“Vampire in the Garden è stato benedetto con alcuni dei migliori valori di produzione e talenti degli anni 2020, ma non è riuscito a mantenere la palla al balzo dopo essere inciampato ed essere caduto nella stessa direzione da cui i suoi predecessori devono ancora uscire. Esito a dire che sono deluso dal momento che Orbital Children ha ottenuto da me la stessa risposta un po’ mediocre, quindi a un certo livello mi aspettavo qualcosa di quasi buono ma non abbastanza coinvolgente da meritare quel riconoscimento. – Utente MakkusuUnfilwin, tramite MAL.

Impossibile caricare questo contenuto

Aggiornamento: sento che questa è la fine per Vampire in the Garden.– va solo all’episodio 5* la serie sembrava affrettata come se non avesse mai avuto una possibilità. Tipico Netflix ti fa attirare in quel bam nessuna stagione 2 no 10 16 25 episodi. Speravo che la sua amica vivesse in S2 Ti odio Netflix pic.twitter.com/Tw2buYiN5u — Kara Danvers (lei/lei) 🇺🇦🌻👩‍⚖️🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🇺🇸 (@FolloWooit) 17 maggio 2022

Sfortunatamente, questi non sembrano essere i punteggi degli spettatori o le recensioni entusiastiche necessarie a Netflix per dare un potenziale via libera alla stagione 2. Il mese scorso, la piattaforma ha rivelato che diversi progetti di animazione in arrivo erano stati cancellati e diversi membri dello staff sono stati licenziati dopo Netflix ha riportato la sua prima perdita di abbonati in un decennio all’inizio di quest’anno.

L’ultimo chiodo nella proverbiale bara è in realtà lo stesso Wit Studio che, come molti accaniti fan degli anime sanno fin troppo bene, è una delle migliori società di produzione di animazione che lavorano oggi.

Ciò significa che Vampire in the Garden stagione 2 avrebbe una concorrenza estremamente forte da altri progetti per il tempo e le risorse di Wit. Considerando che lo studio sta attualmente trasmettendo una delle serie anime più apprezzate di tutti i tempi in Spy x Family e innumerevoli altri spettacoli di grande successo già rinnovati, è difficile immaginare che venga mostrato tanto amore a Vampire in the Garden.

Nel complesso, sarebbe una gradita sorpresa se la stagione 2 fosse annunciata, ma una sorpresa in quel momento: il tempo dirà se questo è stato davvero un anime one-shot o se ci sarà un’altra possibilità di affondare i denti in Vampire in the Garden.

Impossibile caricare questo contenuto

Hai già visto “Vampire in the Garden” su Netflix? Questa è una bella storia straziante, spero ci sia una stagione 2https://t.co/mGV08RsCgm — CONCEDERE A LANGKAMP IL CEO DI RWBY! (@THECEOOFRWBY) 16 maggio 2022

Di Tom Llewellyn – [email protected]

