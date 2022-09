La stagione 2 di Valhalla non arriverà su Netflix a settembre 2022

Vikings: Valhalla stagione 2 non arriverà su Netflix a settembre 2022! Il seguito del fortunato 2013 Vichinghi La serie, ambientata 100 anni nel futuro, è stata un successo immediato tra gli appassionati di storia e non solo quando è stata presentata per la prima volta su Netflix nel febbraio 2022. Lo spettacolo, che è vagamente basato sulla storia della vita reale e sulla mitologia di 1066, è accattivante e crea dipendenza , per non dire altro.

La prima stagione si è conclusa con un enorme cliffhanger che ha lasciato molti urlare e urlare contro i loro schermi. Quindi i fan sono, ovviamente, ansiosi che la serie torni per la stagione 2 su Netflix.

Fortunatamente per noi, poco dopo l’uscita della prima stagione, nel febbraio 2022, il creatore dello show, Jeb Stuart, ha rivelato che il prossimo capitolo della saga di Nors era nella sua fase di post-produzione, dicendo a Digital Spy in quel momento:

“Ho appena terminato il montaggio dell’ultimo episodio della seconda stagione questa settimana. E non vedo l’ora di farlo uscire”.

Quindi se Vikings: Valhalla stagione 2 non arriverà su Netflix a settembre 2022, quando potremmo vederlo tornare sui nostri schermi? Scopri l’ultimo aggiornamento della data di uscita per lo spettacolo qui sotto!

Data di uscita della seconda stagione di Vikings: Valhalla

Considerando che le stagioni 2 e 3 sono già state annunciate dal gigante dello streaming, non sorprende che molti si stiano chiedendo quando lo spettacolo tornerà su Netflix. Purtroppo, in questo momento in cui scrivo Vikings: Valhalla stagione 2 non ha una data di uscita ufficiale, ma potremmo comunque essere in grado di offrirti una previsione su quando aspettarti gli otto nuovi episodi.

Come accennato, la stagione 2 era nelle sue fasi finali di post-produzione nel febbraio 2022, quindi possiamo tranquillamente presumere che ormai sia completamente terminata. Inoltre, diversi rapporti hanno rivelato che le riprese della terza stagione sono iniziate nell’estate del 2022, quindi un’uscita potrebbe essere imminente. Anche se non possiamo offrirti una data di uscita ufficiale, crediamo ancora che il dramma storico potrebbe trovare la sua strada sui nostri schermi alla fine del 2022 o all’inizio del 2023.

Siamo sicuri che nelle prossime due settimane verranno rilasciate ulteriori informazioni e saremo in grado di fornirvi qualcosa di più ufficiale, fino ad allora, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!