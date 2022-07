La stagione 2 di Valhalla non arriverà nell’agosto 2022

Siamo più che pronti per tornare nel mondo dei nostri Vichinghi preferiti. Quando avverrà esattamente? Quando è Vichinghi: Valhalla stagione 2 su Netflix?

Considerando il successo di Vichinghi su History, non è stato sorprendente vederlo Vichinghi: Valhalla guadagnare rapidamente una base di fan. È ambientato 100 anni dopo le storie di Ragnar, Lagertha e Ivar, ma ci ha comunque portato le battaglie, il romanticismo e l’avventura della serie originale. Inoltre, abbiamo riavuto il Veggente e non possiamo dire di non rivedere il Veggente.

Ora siamo pronti per vedere cosa c’è dopo? La cattiva notizia è che non avremo ancora i nuovi episodi. Vichinghi: Valhalla la stagione 2 non è nell’elenco delle uscite di Netflix ad agosto. Non ci aspettavamo di vederlo, ma non ci ha impedito di ricontrollare l’elenco per ogni evenienza.

Quando arriverà la seconda stagione di Vikings: Valhalla su Netflix?

Non ci aspettiamo affatto la seconda stagione nel 2022. Quando Netflix ha confermato come i 24 episodi ordinati sarebbero stati suddivisi in stagioni, lo streamer ha confermato che la seconda stagione sarebbe arrivata nel 2023. Nonostante la stagione sia già stata completamente girata, e non ci aspettiamo che la post-produzione duri l’intero anno. Sembra solo che Netflix stia cercando di distanziare la serie, e siamo sicuri che poi vedremo Vichinghi: Valhalla stagione 3 in uscita nel 2024.

Se dovessimo dare una data alla seconda stagione, diremmo febbraio 2023. Questo segnerebbe un anno dall’uscita della prima stagione.

Ci sono stati alcuni aggiornamenti sul casting, però. Scadenza condivide che Florian Munteanu ha un ruolo ricorrente nei panni di George Maniakes nella seconda stagione. Proprio come molti altri personaggi, George è basato su una persona vera nella storia. Era un generale nell’impero bizantino.

Sappiamo anche che sono iniziate le riprese della terza stagione. Ci piacerebbe dire che significa che arriverà nel 2023, ma non pensiamo che sarà così a questo punto.

Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti su Vichinghi: Valhalla stagione 2 e altro.