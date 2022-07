La stagione 2 di Valhalla non arriverà a luglio 2022

VIKINGS: VALHALLA (da sinistra a destra) FRIDA GUSTAVSSON come FREYDIS in VIKINGS: VALHALLA Cr. BERNARD WALSH/NETFLIX © 2021

La stagione 3 di The Witcher non arriverà a luglio 2022 da Alexandria Ingham

In alcune buone notizie, Vichinghi: Valhalla la stagione 2 sta accadendo. In alcune cattive notizie, questo mese non lo vedremo su Netflix.

Considerando il successo della serie originale su History, non è stato davvero sorprendente sapere che lo spin-off avrebbe avuto più di una stagione. Tuttavia, inizialmente non sapevamo come sarebbero stati divisi gli episodi. Tutto quello che sapevamo era quello Vichinghi: Valhalla avrebbe 24 episodi, con la prima stagione in onda otto di loro.

Ciò significava che avremmo visto Vichinghi: Valhalla succede la stagione 2. Vedremo anche una terza stagione. Potrebbero essercene altri dopo, ma per ora prenderemo le tre stagioni del dramma in costume. La cattiva notizia è che dobbiamo ancora aspettare per vedere la seconda stagione. La serie non uscirà a luglio.

Quando arriverà la seconda stagione di Vikings: Valhalla su Netflix?

L’attesa per la serie non è così sorprendente. Siamo stati avvertiti da Netflix che non vedremo la stagione nel 2022. Arriverà nel 2023 e stiamo guardando a febbraio 2023 come data di uscita. Questo segnerebbe un anno dall’uscita della prima stagione.

Questo nonostante le riprese della seconda stagione siano già state completate. Ciò è stato completato prima dell’uscita della prima stagione. Sarà in post-produzione per tutto l’anno. Ci vuole del tempo prima che uno spettacolo di queste dimensioni superi la post-produzione. Trasformare il 21° secolo nel periodo vichingo non sarà mai così facile.

Non ha bisogno dell’anno, però. Quando è uscita la prima stagione, lo showrunner Jeb Stuart ha detto che stava lavorando al montaggio del finale della seconda stagione. Sembra che Netflix stia cercando di distanziare i suoi contenuti dopo aver visto tutto completato nello stesso periodo a causa dei ritardi delle riprese della pandemia nel 2020.

Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti su Vichinghi: Valhalla stagione 2 e altro su Netflix.