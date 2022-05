La stagione 2 di Sound of Magic si basa sulla richiesta dei fan e su trame elastiche

The Sound of Magic è appena stato rilasciato su Netflix, ma perché il rinnovo della stagione 2 ora dipende dall’amore dei fan e da una scrittura più creativa?

Con la trasmissione in simultanea di spettacoli coreani, Netflix continua la produzione di film di fidanzamento e interessanti K-drama per i fan di tutto il mondo. Questa settimana, il grande successo della piattaforma è stato il fantasy romantico musicale di sei episodi, The Sound of Magic, con Ji Chang-wook e Choi Sung-eum.

Al momento in cui scrivo, The Sound of Magic non è stato ancora pubblicamente rinnovato per la stagione 2, ma perché il potenziale ritorno del dramma coreano su Netflix ora dipenderà dalla domanda dei fan e dalle trame elastiche?

The Sound of Magic stagione 2 potrebbe fare un miracolo

Come notato in precedenza, The Sound of Magic non è stato ancora pubblicamente confermato per il ritorno per una seconda stagione né dal team di produzione di SLL né dai partner di distribuzione associati di Netflix.

Sfortunatamente, per la nuova serie guidata da Chang-wook, le probabilità sono contro una seconda stagione fin dall’inizio; con pochissimi K-drama “one-drop” che hanno mai ricevuto un rinnovo da Netflix, ovvero spettacoli che gli episodi drop tutti in una volta hanno faticato a tornare del tutto.

Mentre la stagione 2 di fenomeni globali come Squid Game o la serie giapponese Alice in Borderland potrebbe aver ricevuto il via libera da Netflix, la stragrande maggioranza dei titoli asiatici moderni non è mai pensata per essere più di una produzione di una stagione, specialmente per gli originali in streaming .

Nelle rare occasioni in cui una serie ritorna per ulteriori contenuti, che di solito vengono presi in giro o accennati all’interno della serie o della campagna promozionale, ripensa a Penthouse 3 o Hospital Playlist per esempi recenti. Questa mancanza di informazioni sul futuro di The Sound of Magic è il primo motivo per cui una potenziale seconda stagione sembra più improbabile di quanto molti fan avrebbero voluto sentire.

Quindi abbiamo l’idea che la trama in sé non si prestasse necessariamente a una seconda stagione. Se fosse stata pianificata un’altra avventura, ci saremmo aspettati un finale aperto più significativo, una grande svolta o una rivelazione shock.

ho appena finito di guardare Sound of Magic… ho bisogno della seconda stagione 😭😭😭 HO BISOGNO DI RYU MINHYUK PER TORNARE 😭😭😭

Certo, non tutto era legato in un piccolo fiocco pulito e ci sono fili che ci piacerebbe vedere esplorati in una seconda stagione, ma era probabilmente troppo ambiguo per offrire una speranza tangibile per più contenuti. Come notato da Ready Steady Cut, “Molti altri punti della trama e archi dei personaggi hanno raggiunto una conclusione logica, suggerendo che la storia così come presentata è piuttosto contenuta”.

Tuttavia, è importante ricordare che Netflix è un business e una piattaforma di streaming che getterà denaro in qualsiasi produzione che abbia il potenziale per riguadagnare il coinvolgimento per il servizio; devi spendere soldi, per fare soldi.

Pertanto, nonostante la mancanza di teaser della seconda stagione nel finale, i fan sono consapevoli che se The Sound of Magic diventa abbastanza popolare in tutto il mondo, potrebbe indurre Netflix a mettere in produzione una seconda stagione.

Anche se sembra che The Sound of Magic sia inizialmente piuttosto popolare tra i fan, resta da vedere se lo spettacolo sta mostrando la trazione necessaria per far sì che Netflix metta davvero in discussione il suo futuro. Al momento in cui scrivo, la serie sta ottenendo un rispettabile 8/10 su IMDB, 8,5/10 su MyDramaList e persino un 90% su AsianWiki.

“I drammi coreani continuano a migliorare sempre di più, sono innamorato di come stanno provando cose nuove e allontanandosi dalle tipiche trame dei cliché. Questa è una storia così bella ed è scritta in modo così brillante. È iniziato in modo così strano che continuavo a chiedermi dove stesse andando, niente aveva senso ma allo stesso tempo lo faceva” – User hanalisss, tramite IMDB.

il suono della magia è stata una bella serie che ho visto. la trama, il cast e tutto era così buono. Netflix farà una stagione 2 per questo? ho bisogno di sapere cosa è successo tra ah yi e il deung, la mamma di ah yi, i genitori di il deung e la cosa più importante è dove si trova rihyuk

Tuttavia, è importante non prendere queste cifre per valore nominale; la maggior parte delle recensioni della critica sono state piuttosto deludenti, con molti che hanno notato come la serie non sia riuscita ad attirare la loro attenzione oltre la grafica e la voce in mostra.

“Questo è il vero trucco magico qui, a quanto pare, e si spera che per alcuni sarà più che sufficiente per giustificare un binge-watch. Ma per gli altri, e devo purtroppo annoverarmi tra questi, non c’è abbastanza magia qui per catturare davvero l’immaginazione di uno spettatore che ha visto questo tipo di storie recitare più e più volte”. – ReadySteadyCut.

Poi arriva il kicker finale; materiale di partenza. The Sound of Magic è un adattamento del webtoon originale di Ha Il-kwon chiamato Annarasumanara, pubblicato nel 2010 in patria e nel 2014 sulla pagina webtoon inglese di Naver.

Sebbene alcuni punti vendita abbiano riferito che è rimasto del materiale sorgente dal Webtoon che potrebbe essere adattato a un’altra stagione TV, il team di produzione dovrebbe allungare seriamente il contenuto rimanente per una serie completa di sei episodi, almeno uno che avesse qualsiasi tipo di ritmo decente, o inventare una trama del tutto originale.

“Speriamo che gli sceneggiatori possano avere una nuova grande idea per continuare a espandere il mondo di Sound of Magic nel futuro. Se una seconda stagione non arriva mai, possiamo essere felici di averne almeno uno che è finito per essere uno dei K-Drama più adorabili su Netflix. – Orizzonte di finzione.

Nel complesso, Netflix dovrà decidere da solo se la popolarità globale è sufficiente per giustificare la stagione 2 di The Sound of Magic, ma ci sono più indizi che altrimenti che questo potrebbe purtroppo essere solo uno spettacolo di meraviglie di una stagione… anche se c’è sempre spero in una svolta magica.

Dammi un suono di magia stagione 2 rn 🔪

