La stagione 2 di Shadow and Bone non arriverà su Netflix nell’ottobre 2022

Ombra e Ossa, basato sulla popolare trilogia di Leigh Bardugo Grishaverse, ha debuttato nell’aprile 2021 ed è stato un grande successo tra gli amanti delle serie fantasy. Poco dopo la sua uscita, è stato annunciato che la serie sarebbe tornata per una seconda stagione. Ma se speravi in ​​un rilascio questo mese, rimarrai deluso nell’apprendere Ombra e Ossa la stagione 2 non arriverà su Netflix a ottobre 2022!

In effetti, a seguito dell’evento Tudum di Netflix del 24 settembre, sembra che lo spettacolo non tornerà affatto sullo streamer nel 2022.

Ecco l’ultimo aggiornamento della versione per Ombra e Ossa stagione 2 di seguito.

La stagione 2 di Shadow and Bone arriverà nel 2023

Stavamo aspettando con il fiato sospeso un aggiornamento sul rilascio di Ombra e Ossa stagione 2 da quando è stato confermato che la serie ha concluso le riprese dei nuovi episodi nel giugno 2022.

Molti speravano che la serie sarebbe tornata entro la fine del 2022 (noi inclusi), ma in seguito all’evento dello streamer – che includeva un’entusiasmante anteprima della seconda puntata che puoi controllare di seguito – è stato rivelato che Ombra e Ossa la stagione 2 arriverà nel 2023.

Ma quanto a quando esattamente nel 2023? Non ne siamo del tutto sicuri, ma potremmo essere in grado di offrire una stima.

Quando potrebbe arrivare la seconda stagione di Shadow and Bone su Netflix?

In genere, gli originali Netflix trascorrono dai sei agli otto mesi in post-produzione prima della loro uscita, ma in casi speciali come questo, la post-produzione può richiedere molto più tempo. Dato che la serie ha terminato le riprese nel giugno 2022, riteniamo che sia la prima volta Ombra e Ossa la stagione 2 potrebbe tornare sul nostro schermo a febbraio 2023.

Detto questo, la post-produzione potrebbe richiedere più tempo data l’enorme quantità di effetti speciali necessari per dare vita al Grishaverse, quindi prendi la nostra previsione con le pinze. Siamo sicuri che nei prossimi mesi verranno rilasciati maggiori dettagli e saremo in grado di fornirvi una data di rilascio più specifica. Fino ad allora, resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti e notizie su Netflix Life.