La stagione 2 di Shadow and Bone non arriverà su Netflix nell’agosto 2022

Shadow and Bone stagione 2 non arriverà su Netflix ad agosto 2022! La serie fantasy originale, basata su due popolari di Leigh Bardugo Grishaverse serie di libri – Ombra e Ossa e Sei di corvi –, è stato un successo immediato quando è arrivata la prima stagione su Netflix! Lo spettacolo è stato ampiamente venerato da spettatori e critici di tutto il mondo, quindi non sorprende che molti si stiano chiedendo quando la seconda stagione arriverà sullo streamer più grande del mondo.

Anche se potrebbe essere deludente Shadow and Bone stagione 2 non sarà disponibile per lo streaming su Netflix durante il mese di agosto, non siamo troppo sorpresi da questa notizia. Le riprese degli episodi più recenti si sono concluse ufficialmente solo a giugno, quindi potremmo avere ancora un po’ di tempo per aspettare prima di riunirci con i nostri corvi preferiti e Grisha. Ma quando potremmo realisticamente ottenere la prossima puntata del Ombra e Ossa serie? Scopri di seguito!

Shadow and Bone stagione 2 ha una data di uscita?

Inutile dire che tutti aspettavamo con impazienza notizie su a Shadow and Bone stagione 2 data di uscita, ma sfortunatamente per il momento Netflix non ha rivelato quando la nuova stagione uscirà nella loro libreria. Indipendentemente da ciò, potremmo comunque essere in grado di offrirti una previsione approssimativa su quando potresti aspettarti i nuovi otto episodi sul tuo schermo.

Come accennato, le riprese della seconda stagione si sono concluse il 6 giugno 2022, cosa che è stata confermata dal cast della serie Netflix in un annuncio via Twitter. Anche se questa è un’ottima notizia per la produzione, non essere troppo eccitato, poiché la post-produzione di uno spettacolo richiederà molto più tempo a causa dell’enorme quantità di effetti visivi che devono essere aggiunti in post.

Detto questo, abbiamo visto miracoli in passato, quindi potremmo ancora essere sorpresi da un’uscita per la fine dell’inverno 2022 per lo spettacolo, ma sembra improbabile. È più probabile che vedremo il ritorno di Ombra e Ossa su Netflix nel 2023. La stagione 1 è stata rilasciata il 23 aprile 2021, quindi potremmo potenzialmente vedere la nuova stagione all’inizio del secondo trimestre dell’anno o alla fine del primo trimestre. Naturalmente, questa è solo la nostra previsione e potremmo essere totalmente fuori di testa! Quindi assicurati di continuare a controllare per ulteriori aggiornamenti Shadow and Bone stagione 2.