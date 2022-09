La stagione 2 di Shadow and Bone non arriverà su Netflix nel 2022

Uno degli spettacoli fantasy più popolari di Netflix sta tornando per un’altra stagione, ma sfortunatamente abbiamo ancora un po’ di attesa. Ombra e Ossa è stato presentato per la prima volta nell’aprile 2021 ed è stato un grande successo per i fan del genere. Abbiamo incontrato la protagonista Alina Starkov (Jessie Mei Li), una giovane donna che scopre di avere poteri speciali che potrebbero benissimo salvare il mondo.

Netflix ha annunciato Ombra e Ossa la stagione 2 è stata ufficialmente in lavorazione subito dopo la premiere della serie e stavamo tutti aspettando con il fiato sospeso per aggiornamenti su ciò che accadrà.

All’evento TUDUM dello streamer il 24 settembre, abbiamo ricevuto alcune notizie interessanti sulla prossima puntata, inclusi i nuovi attori che appariranno. Abbiamo anche avuto il nostro primo anteprima, che puoi vedere qui:

Inoltre, abbiamo ottenuto la conferma dell’anno Ombra e Ossa la stagione 2 arriverà su Netflix. Purtroppo per coloro che sperano di ottenere la nuova stagione in tempo per le vacanze, rimarrai deluso nel sapere che la seconda stagione debutterà nel 2023. Ma quando esattamente nel 2023? Non esiste una data di rilascio più specifica, ma possiamo fare una previsione plausibile basata su ciò che sappiamo.

Quando potrebbe arrivare la seconda stagione di Shadow and Bone su Netflix?

Ombra e Ossa le riprese della seconda stagione sono iniziate a gennaio 2022 e sono terminate a giugno 2022. In genere, gli spettacoli Netflix impiegano almeno sei mesi in post-produzione prima di essere pronti per essere pubblicati e immaginiamo che questo potrebbe essere sul lato più lungo perché del numero di effetti speciali utilizzati. Supponiamo che la stagione 2 potrebbe richiedere otto mesi in post-produzione, solo per sicurezza, e staremmo guardando intorno a febbraio 2023 per una potenziale uscita.

Detto questo, la post-produzione potrebbe richiedere meno tempo e Netflix Potevo pubblicazione Ombra e Ossa stagione 2 a gennaio 2023. Sappiamo già che lo streamer ha un grande titolo pronto per febbraio e marzo 2023 con l’uscita in due parti di Voi stagione 4, quindi è anche possibile che stiano aspettando fino ad aprile 2023 per il rilascio Ombra e Ossaè la seconda stagione.

L’aprile 2023 segnerebbe due anni dall’uscita della prima stagione, quindi avrebbe senso vederlo Ombra e Ossa la stagione 2 in uscita quindi.

Al momento, non abbiamo conferma del mese di rilascio per Ombra e Ossa stagione 2, quindi per favore prendi questa previsione con le pinze. Potremmo sbagliarci, ma queste sono tutte le informazioni che abbiamo!

Torna con noi per tutti gli ultimi aggiornamenti su Ombra e Ossa stagione 2!