La stagione 2 di Shadow and Bone non arriverà su Netflix a luglio 2022

OMBRA E OSSA (da sinistra a destra) ARCHIE RENAUX come MALYEN ORETSEV e JESSIE MEI LI come ALINA STARKOV in OMBRA E OSSA Cr. DAVID APPLEBY/NETFLIX © 2021

Il Darkling è ancora vivo (sconosciuto ai nostri personaggi principali), Alina ha bisogno di rafforzare la sua magia e Nina e Matthias non sono in ottimi rapporti. C’è tutto questo e molto altro in cui aspettarsi Ombra e Ossa stagione 2. Sfortunatamente, non avremo ancora la possibilità di vedere la storia continuare. La seconda stagione del successo di Netflix non arriverà sullo streamer a luglio.

Lo spettacolo fantasy è basato su una serie di libri dell’autrice Leigh Bardugo e ci sono molte trame da cui prendere spunto per lo spettacolo. Questo è ciò che non vediamo l’ora nella sua seconda stagione. Spero solo che Alina e Mal non si separino la prossima stagione. Hanno passato abbastanza tempo separati!

Con la triste notizia che dobbiamo passare ancora un altro mese senza il nostro programma preferito, possiamo almeno aspettarci che la serie fantasy torni quest’anno?

Previsioni sulla data di uscita della seconda stagione di Shadow and Bone

È davvero difficile dire quando Netflix prevede di rilasciare la seconda stagione. Le riprese della seconda puntata sono iniziate a gennaio di quest’anno. La produzione condivisa del cast si è conclusa il 6 giugno tramite un annuncio su Twitter.

Con spettacoli come Ombra e Ossa, sono coinvolti molti effetti visivi. Ciò significa che la post-produzione richiederà un po’ di tempo per terminare. Potrebbero essere sufficienti sei mesi, mettendoci a dicembre, per modificare la stagione? Forse. Ma se dovessimo tirare a indovinare, è probabilmente più probabile una data di uscita nel 2023. Questa è solo una previsione però, forse Netflix ci sorprenderà!

Ombra e Ossa la stagione 2 tornerà con otto episodi. Resta sintonizzato su Netflix Life mentre ti portiamo tutte le notizie e gli aggiornamenti sulla seconda stagione, inclusa la data di uscita!

La prima stagione di Ombra e Ossa è ora in streaming su Netflix.