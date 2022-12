La stagione 2 di Shadow and Bone arriverà a gennaio? (Rumor spiegato)

Ora che siamo nell’ultimo mese dell’anno, i fan di Netflix guardano avanti al 2023 e contano i giorni fino al ritorno di alcuni dei loro programmi preferiti con nuove stagioni. Voi la stagione 4 uscirà nella prima metà del nuovo anno e non vediamo l’ora di vedere Lo stregone stagione 3 quando debutta in estate.

Ci sono anche molti titoli confermati per il 2023 ma non abbiamo idea di quale mese o periodo dell’anno. Uno di questi sarebbe Ombra e ossa la stagione 2, che abbiamo scoperto durante TUDUM, arriverà sicuramente nel 2023. Ma quando esattamente? Questo era solo oggetto di speculazioni fino a poco tempo fa, quando i fan con gli occhi d’aquila hanno scoperto un post su Instagram che potrebbe rivelare il mese di rilascio. E se è vero, allora Ombra e ossa sta per uscire la seconda stagione molto presto.

Huw Gwyther, il fondatore di numerose riviste tra cui Paese delle meraviglierecentemente è andato su Instagram per condividere Paese delle meravigliedel numero invernale 2022/2023. Ombra e ossa la star Archie Renaux abbellisce la copertina, sfoggiando un look Givenchy tutto nero. L’attore ha un bell’aspetto, ma molti sono stati distratti da un piccolo dettaglio nella didascalia. Dai un’occhiata al post qui sotto e vedi se lo prendi:

Gwyther afferma che Renaux è la “star del brillante @shadowandbone”, prima di aggiungere che “torna su @netflix a gennaio”. Gennaio? Come nel mese prossimo?! Naturalmente, molti si sono riversati nella sezione dei commenti per chiedere informazioni su quell’apparente enorme rivelazione.

La data di uscita della stagione 2 di Shadow and Bone è gennaio 2023?

Al momento della stesura di questo articolo, Netflix non ha annunciato la data di uscita di Ombra e ossa stagione 2, quindi anche se questo post sembra rivelare il mese, non ne siamo ancora certi. Sebbene i fan adorerebbero che la nuova stagione uscisse il prima possibile, sarebbe strano considerando che Netflix non ha ancora fatto molta promozione per questo. Rilascerebbero davvero la nuova stagione senza teaser, poster e altro in anticipo?

Prendere Voi la stagione 4 per esempio. Uscirà in due parti, con la prima parte che uscirà a febbraio 2023 e la seconda a marzo 2023. Abbiamo ottenuto quelle date di uscita al TUDUM a settembre, e da allora abbiamo ricevuto poster e altre promozioni. Sarebbe insolito per Netflix cadere Ombra e ossa stagione 2 quell’ultimo minuto, ma ehi, chi lo sa? Non stiamo dicendo che sia impossibile. È uno dei loro più grandi originali, però, quindi sarei piuttosto scioccato se uscisse a gennaio.

Resta al passo con noi su Netflix Life per tutti gli ultimi aggiornamenti su Ombra e ossa data di uscita della stagione 2 e altro ancora. Terremo d’occhio eventuali anticipazioni, conferme o potenziali rivelazioni in arrivo.