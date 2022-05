La stagione 2 di Ratched non arriverà su Netflix a giugno 2022

Ratched stagione 2 non arriverà su Netflix a giugno 2022!

Sembra un’età assoluta dall’ultima volta che ci siamo registrati con la sadica infermiera Mildred Rached (interpretata da storia dell’orrore americana allume, il brillanteSarah Paulson) nel thriller avvincente di Netflix, allevato — basato sul romanzo di Ken Kasey del 1962, Qualcuno volò sul nido del cuculo – … e probabilmente è perché lo è stato!

La serie è stata presentata per la prima volta su Netflix a settembre 2020 ed è stata un enorme successo tra gli spettatori ed è stata persino nominata per quattro Emmy in prima serata! Secondo Netflix, Rated è stato il “debutto della serie più visto del 2020”, con 48 milioni di famiglie che si sono sintonizzate per guardare lo spettacolo entro 28 giorni dalla sua uscita, a livello globale. Quindi non sorprende che subito dopo il suo debutto, lo streamer abbia annunciato di aver già ordinato una seconda stagione. Ma, a distanza di quasi due anni, stiamo ancora aspettando l’uscita dei nuovi episodi che ci erano stati promessi.

Allora cosa sta trattenendo il rilascio? E QUANDO finalmente potremo guardare Ratched stagione 2? Scopri l’ultimo aggiornamento sulla serie drammatica di suspense qui sotto!

La stagione 2 di Ratched ha una data di uscita?

Sfortunatamente, per il momento, Netflix deve ancora rivelare quando esattamente Ratched stagione 2 tornerà. La serie ancora non ha una data di uscita ufficiale che possiamo condividere con te, il che sì, sappiamo è piuttosto deludente. Ma, conforta il fatto che il sequel della serie è stato confermato e 10 nuovi episodi sono attualmente elencato su IMDb.

Anche se potremmo non sapere quale sia esattamente il problema, riteniamo che, dato che Sarah Paulson e Ryan Murphy sono entrambi estremamente richiesti, ciò potrebbe influire sui loro programmi e sull’opportunità di girare il sequel. Ovviamente, questa è solo un’ipotesi e qualcos’altro potrebbe succedere dietro le quinte, ma sfortunatamente è passato un bel po’ di tempo da quando Netflix ha fornito aggiornamenti ufficiali sulla serie.

Tuttavia, questo potrebbe presto cambiare! Come molti sanno, la Geeked Week 2022 di Netflix si sta avvicinando e durante i cinque giorni dell’evento, lo streamer tende a sganciare delle bombe piuttosto grandi quando si tratta del futuro dei loro programmi! Quindi, dovrai sintonizzarti di nuovo per ulteriori aggiornamenti su Netflix Life.