La stagione 2 di Q-Force purtroppo non accadrà poiché Netflix cancella le serie animate

La stagione 2 e il futuro della serie LGBTQ Q-Force sono stati purtroppo confermati poiché Netflix decide di annullare lo spettacolo animato.

La rappresentazione LGTBQ+ su schermi grandi e piccoli è stata per molti anni una questione centrale per le società di produzione e le piattaforme di streaming.

Tuttavia, Netflix ha svolto un ottimo lavoro nel fornire contenuti LGBTQ+ ai propri abbonati con una miriade di serie fantastiche che hanno raccontato la storia dei personaggi LGBTQ+ negli ultimi anni.

A settembre 2021, il gigante dello streaming ha aggiunto una nuova serie al suo già vasto catalogo di contenuti animati, lo spettacolo di spionaggio-commedia d’azione, Q-Force.

Sfortunatamente, le possibilità di Q-Force stagione 2 ora sembrano essere morte e sepolte in seguito alla decisione di Netflix di annullare la serie: ecco tutto ciò che i fan devono sapere.

La stagione 2 di Q-Force non accadrà poiché Netflix cancella le serie

Immediatamente dopo la premiere della prima stagione di Q-Force nel settembre 2021, il futuro inizialmente sembrava rimanere brillante per la serie come i meravigliosi personaggi stessi.

La piattaforma aveva già in produzione diversi titoli focalizzati su LGBTQ+ e ha dimostrato un impegno multi-stagionale per vari titoli animati originali. Pertanto, se Q-Force fosse stato seguito da un numero sufficiente di persone, il gigante dello streaming sarebbe stato probabilmente incoraggiato a rinnovare la serie per la stagione 2.

Sfortunatamente, è stato appena riportato da What’s On Netflix che il gigante dello streaming ha deciso di cancellare Q-Force prima che la stagione 2 entrasse in produzione. Questa informazione arriva tramite Matt Rogers, uno scrittore di Q-Force, che è stato recentemente intervistato su Attitudes! podcast, che ha rivelato che “Non ha avuto una seconda stagione”.

Purtroppo, sembra che le recensioni negative della critica e la risposta del pubblico siano state gli ultimi chiodi nella favolosa bara di Q-Force. Al 29 giugno, la serie ha ottenuto un deludente 6,4/10 su IMDB e solo il 29% su Rotten Tomatoes, nonostante il punteggio del pubblico sia ancora al 78%.

“In conclusione, 6/10. Non è uno spettacolo orribile, solo molto mediocre tendente all’ok. Capisco la necessità di tutti i tipi di storie queer, ma le dimostrazioni che puntano sugli stereotipi delle yass queen non sono la mia tazza di tè. Voglio solo essere trattato come tutti gli altri”. – Utente BoxwoodExpress, tramite IMDB.

Reuben Baron di CBR ha affermato che mentre la serie “ha il cuore nel posto giusto e ha poco che potrebbe offendere qualsiasi adulto nella comunità queer”, Q-Force soffre di essere “non molto divertente”. Questa è stata un’opinione ripresa da Daniel D’Addario di Variety, che ha affermato che “Se la qualità fosse misurata in buone intenzioni, Q-Force potrebbe essere lo spettacolo dell’anno”.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro ho pensato che q force non avrebbe avuto una stagione 2, ma fa comunque male 🙁 — angelo (fae/faer) 💛 (@zazaroyale) 8 giugno 2022

Tuttavia, critiche simili sono persistite con lo spettacolo privo di una presenza centrale necessaria per mettere insieme l’intera narrazione. Altri critici sono stati un po’ più duri nei confronti di Q-Force, con AV Club che ha intitolato la loro recensione “Q-Force di Netflix è senz’anima come una sfida di recitazione Drag Race”.

“È come scorrere la bozza dei tweet di Comici gay di Twitter o spulciare gli outtake di un podcast gay, in cui ogni altra frase in una conversazione implica il nome di una pop star o un’attrice e un’osservazione maliziosa su di loro”. – Juan Barquin, tramite AV Club.

Unisci queste scarse recensioni al fatto che Netflix ha recentemente ridotto il suo dipartimento di animazione di oltre 70 dipendenti e la stagione 2 di Q-Force è un no.

C’è davvero una possibilità estremamente ridotta che la serie possa essere ripresa diversi anni dopo da Netflix, o anche da un’altra piattaforma o rete di streaming. Come spiegato dagli atteggiamenti! host del podcast nella suddetta intervista con Rogers, ci sono alcuni fan che prevedono che la stagione 2 alla fine accadrà come “è semplicemente troppo speciale”.

Come notato da What’s On Netflix, “Dopo tutto, l’abbiamo visto di recente Tuca & Bertie ottiene la sua seconda vita su HBO Max dopo che Netflix lo ha cancellato dopo una sola stagione. NBCUniversal Television in particolare è il distributore dello spettacolo, quindi forse un revival di Peacock potrebbe eventualmente essere in programma come Tuca & Bertie?”

Tuttavia, per il momento, i fan dovrebbero capire che Netflix rianima raramente una serie cancellata e che la stagione 2 di Q-Force potrebbe rimanere un sogno irrealizzabile per il prossimo futuro, ma quali altri spettacoli incentrati su LGBTQ+ dovresti dare un’occhiata in seguito?

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Chiedo ancora una volta la stagione 2 di q-force — ✨Elle Grenier ✨(acquista HELL FOLLOWED WITH NOI) (@elle_oftheball) 24 marzo 2022

Altre serie animate LGTBQ+ da provare su Netflix

Sei un fan di Q-Force e sei deluso dalla cancellazione di Netflix? Bene, ci sono molte altre fantastiche serie animate LGBTQ+ disponibili per la visione online.

Le scelte più ovvie dopo Q-Force sono She-Ra e la Principessa del Potere, Super Drags e The Hollow; tutti sono disponibili su Netflix.

Di recente, il gigante dello streaming Netflix ha anche presentato in anteprima Dead End: Paranormal Park, che presenta un adorabile personaggio trans; l’esilarante serie animata è una precisa raccomandazione di HITC e ha persino spaventato i senatori statunitensi all’inizio di quest’anno – guarda qui.

Altre serie che dovresti dare un’occhiata includono Kipo and the Age of Wonderbeasts e Steven Universe su Netflix; Amphibia e La casa del gufo su Disney; e le serie anime Yuri on Ice e Given su Crunchyroll.

