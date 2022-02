La stagione 2 di Pretty Smart non arriverà su Netflix a febbraio 2022

Speravi di farti una risata con Piuttosto in gamba stagione 2? Bene, preparati per qualche delusione perché la sitcom originale totalmente sottovalutata, con protagonista Hanna Montana allume Emily Osment, non arriverà su Netflix a febbraio 2022.

Pretty Smart è stata rinnovata o cancellata?

A partire da febbraio 2022, la sitcom esilarante di Netflix totalmente sottovalutata Piuttosto in gamba, andato in onda ad ottobre, non è stato ufficialmente rinnovato per una stagione 2. Detto questo, non è stato nemmeno cancellato.

Dato che non sono passati nemmeno cinque mesi dal suo debutto iniziale su Netflix, non lo siamo pure preoccupato per il fatto che non è stato ancora rinnovato. Gli utenti dei social media hanno risposto positivamente ai primi 10 episodi e da allora hanno chiesto una seconda puntata, quindi rimaniamo piuttosto positivi sul suo futuro. Per ora non ci resta che aspettare e vedere cosa deciderà lo streamer.

Continua a controllare per le ultime notizie e gli aggiornamenti Piuttosto in gamba stagione 2!

Anche se potremmo non essere in grado di fornirti un funzionario Piuttosto in gamba data di uscita della stagione 2 in questo momento, possiamo offrirti una previsione su quando Potevo Vieni fuori.

Dato che i primi 10 episodi sono stati rilasciati sullo streamer sei mesi dopo l’inizio della produzione della serie, se viene ordinata una seconda stagione, è possibile che possa uscire entro la fine dell’anno.

Secondo IMDb, la prima stagione è entrata in pre-produzione il 1 aprile 2021, ha iniziato le riprese il 10 aprile e si è conclusa la post-produzione il 20 luglio 2021. La serie è stata poi rilasciata a livello globale su Netflix l’8 ottobre 2021. Se una potenziale stagione 2 segue un programma simile alla prima, potremmo potenzialmente aspettarci Piuttosto in gamba per tornare sui nostri schermi più tardi nell’ottobre 2022.

Certo, potremmo sbagliarci del tutto. La nostra previsione si basa solo su ciò che Netflix ha scelto di fare la prima volta. Perché Piuttosto in gamba non è stato ancora rinnovato per la stagione 2, nulla è confermato.