Mercoledì. Jenna Ortega nei panni di Wednesday Addams nell’episodio 105 di Wednesday. Cr. Vlad Cioplea/Netflix © 2022

La prima stagione di Mercoledì è appena arrivato, ma i fan sono già ansiosi di sapere se Mercoledì la stagione 2 è in lavorazione. Non è sorprendente dato quanto sia sorprendente la prima stagione dello show o come finisce la stagione.

Senza rovinare nulla per coloro che stanno ancora lavorando alla prima stagione dello show o devono ancora iniziare la prima stagione, diciamo solo che gli sceneggiatori fanno davvero un ottimo lavoro nel chiudere certe storie mentre finiscono la stagione in un modo che ti lascia desiderare di più . In quanto tale, è naturale che i fan siano ansiosi di sapere se un’altra stagione sta arrivando.

Netflix è diventato più generoso nel distribuire i rinnovi negli ultimi anni, ma abbiamo visto molti spettacoli del primo anno non riuscire ad arrivare alla seconda stagione. Proprio quest’anno, abbiamo visto diversi nuovi spettacoli cancellati dopo una sola stagione, il che crea una naturale curiosità sull’eventualità di una seconda stagione Mercoledì è pianificato.

La stagione 2 di mercoledì sta accadendo?

Al momento, Netflix non ha ordinato una seconda stagione di Mercoledì il che significa che non è chiaro se Mercoledì la stagione 2 sta accadendo o no. Detto questo, le probabilità di Mercoledì ottenere una seconda stagione sembra incredibilmente alto.

La serie è costruita attorno a un dominio popolare ed è stata una delle serie più promosse di Netflix dell’anno. Netflix ha promosso lo spettacolo più di quanto abbiamo visto promuovere molti dei suoi altri nuovi spettacoli e gli ha persino dato una grande spinta in ottobre al Comic Con di New York.

Dato che lo spettacolo si è concluso con molte trame aperte, ci sono chiaramente piani per raccontare più storie. Si spera che le valutazioni per lo spettacolo siano forti e Netflix distribuirà un rinnovo anticipato piuttosto che far aspettare troppo a lungo i fan per sapere se Mercoledì ci sarà la seconda stagione.