La stagione 2 di Marked Heart non arriverà su Netflix a settembre 2022

Pochi giorni dopo l’uscita della prima stagione ad aprile, Deadline lo ha riferito Il cuore segnato la stagione 2 aveva ricevuto il via libera da Netflix. Il gigante dello streaming ha anche confermato la notizia tramite i suoi molteplici account di social media. Il thriller colombiano è stato un successo mondiale quando è stato rilasciato, con molti che hanno abbuffato i 14 episodi in pochissimo tempo, quindi non sorprende che i fan dello show non vedano l’ora di sapere quando la seconda puntata tornerà sul sito di streaming.

Il thriller è descritto come una “telenovela” su un uomo in cerca di vendetta in seguito all’omicidio e al traffico di organi della moglie.

Sfortunatamente, se speriamo di dare il via alla stagione delle spezie di zucca con la seconda stagione, rimarrai deluso nell’apprendere Il cuore segnato la stagione 2 non arriverà su Netflix a settembre 2022. Quindi, quando potremmo aspettarci la seconda stagione?

C’è una data di uscita ufficiale della seconda stagione di Marked Heart?

Purtroppo, al momento, Netflix non ha rivelato quando uscirà la seconda stagione del thriller colombiano. Tuttavia, secondo diversi siti, Il cuore segnato la stagione 2 uscirà il 19 aprile 2023, anche se non possiamo confermarlo né smentirlo.

La prima stagione è stata rilasciata su Netflix il 20 aprile 2022, quindi la data suggerita dagli altri siti è probabilmente un’ipotesi. Quindi ti invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze. Al momento, non ci sono informazioni ufficiali sullo stato di produzione della stagione 2, ma se le riprese della stagione 2 inizieranno alla fine del 2022, l’uscita di aprile potrebbe benissimo avvenire. Siamo sicuri che una volta iniziate le riprese, ci saranno più informazioni sulla sua uscita e saremo in grado di fornirvi una data di uscita molto più solida. Fino ad allora, perché non assaporare alcuni degli altri thriller di Netflix?

I nostri migliori suggerimenti includono Tu, Echoes, The Lincoln Lawyer, Squid Game, Archivio 81, Il peccatore, e Senso 8.