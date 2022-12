La stagione 2 di Lincoln Lawyer non arriverà su Netflix nel 2022

Non c’è dubbio che L’avvocato Lincoln è stato uno dei migliori spettacoli Netflix del 2022. Non solo la serie è stata un enorme successo tra i fan, portando un numero impressionante di spettatori, ma il dramma legale ha fornito un delizioso cambio di ritmo per Netflix. Siamo pronti per L’avvocato Lincoln stagione 2!

Basato sulla serie di libri di Michael Connelly, che ha anche generato l’omonimo film del 2011 con Matthew McConaughey, L’avvocato Lincoln è interpretato da Manuel Garcia-Rulfo nei panni dell’avvocato della difesa criminale Mickey Haller.

Mentre la prima stagione copriva gli eventi del secondo libro della serie di Mickey Haller (Il verdetto d’ottone), L’avvocato Lincoln la stagione 2 passerà al quarto libro, intitolato Il quinto testimone. Ma quando potremo vedere la prossima avventura legale di Topolino?

Purtroppo, L’avvocato Lincoln la stagione 2 non era inclusa nell’elenco completo dei nuovi film e spettacoli di Netflix per dicembre 2022, ma non ci aspettavamo la stagione così presto. Mentre le riprese continuano nel prossimo anno, ecco quando prevediamo che la stagione 2 potrebbe uscire.

La stagione 2 di The Lincoln Lawyer arriverà nel 2022?

Per fortuna, le riprese per L’avvocato Lincoln la stagione 2 è iniziata ufficialmente alla fine di ottobre 2022 e si prevede che si concluderà a marzo 2023. La prima stagione è stata rilasciata a maggio 2022, ma il seguito mancherà chiaramente una versione della primavera 2023.

La produzione della prima stagione si è conclusa nell’agosto 2021 e, come affermato in precedenza, gli episodi sono stati successivamente pubblicati su Netflix nel maggio 2022. Si tratta di un periodo di circa nove mesi tra la conclusione e l’uscita, che speriamo non si ripeta per la seconda stagione.

Poiché la stagione potrebbe concludersi a marzo 2023, L’avvocato Lincoln’I prossimi 10 episodi di S potrebbero entrare nelle nostre liste di controllo entro la fine dell’estate 2023, al più presto, o più che probabilmente nell’autunno o nell’inverno 2023.

Anche se è una lunga attesa per il prossimo caso di Topolino, Netflix ha condiviso l’entusiasmante annuncio dei casting di Lana Parrilla e Yaya DeCosta nella seconda stagione. La coppia di nuovi personaggi sarà un’aggiunta straordinaria alla nuova tanto attesa stagione.

Resta sintonizzato per ulteriori notizie e aggiornamenti su L’avvocato Lincoln stagione 2 da Netflix La vita!