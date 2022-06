La stagione 2 di Inside Job è ufficialmente in arrivo mentre Netflix condivide il nuovo trailer

Netflix ha appena condiviso il primo teaser trailer della seconda stagione della serie animata per adulti Inside Job durante l’evento Geeked Week,

Negli ultimi anni, Netflix è diventata la piattaforma di streaming di base per le serie animate per adulti con artisti del calibro di Big Mouth, Disincanto e Chicago Party Aunt che sono diventati dei classici cult.

Uno dei migliori spettacoli animati del 2021 è stato Inside Job, una serie comica esilarante di Shion Takeuchi (Disincanto) e Alex Hirsh (Gravity Falls) ambientata nell’organizzazione governativa ombra Cognito Inc.

La stagione 2 di Inside Job è stata confermata prima ancora che la prima stagione fosse presentata in anteprima su Netflix, con un nuovissimo trailer che ha recentemente rivelato che il ritorno della serie è “Coming Soon”.

Lavoro interno | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 5261 Lavoro interno | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/-aZBIpZY_Fw/hqdefault.jpg 870802 870802 centro 13872

Netflix non ha perso tempo a ordinare Inside Job stagione 2

Nell’aprile 2019, la piattaforma di streaming Netflix ha ordinato una serie di 20 episodi per la serie animata per adulti Inside Job.

L’uscita del 2021 era in realtà la “Parte 1” di questo ordine e lanciata con solo 10 di quei 20 episodi pianificati, indicando che la seconda stagione di altri 10 episodi era già stata pianificata dalle società di produzione Netflix Animation, Taco Gucci e Jam Filled Entertainment.

Il finale sconvolgente dell’episodio 10 ha anche dato ai fan la speranza che Inside Job tornerà per la stagione 2 dopo che Rand Ridley è stato reintegrato come CEO dell’azienda dal misterioso Consiglio di Robe.

Tutto ciò si aggiungeva all’accordo generale tra Netflix e lo showrunner Shion Takeuchi annunciato lo scorso anno. Il servizio di streaming ha firmato un accordo pluriennale con il creatore per lo sviluppo di “nuove serie e altri progetti esclusivamente per Netflix”.

La stessa Netflix sta continuando ad ampliare la propria libreria di contenuti animati per adulti e a produrre un flusso costante di nuovi titoli: nei due mesi precedenti la premiere, hanno debuttato tre famose serie animate per adulti tra cui Q-Force, Chicago Party Aunt e Adventure Beast.

Considerando che hanno ordinato 20 episodi più di due anni fa e la serie è una delle prime produzioni “in-house”, era una scommessa sicura che il gigante dello streaming stesse cercando di continuare Inside Job per avventure più ridicole fin dall’inizio .

Questo sentimento è stato condiviso anche da Takeuchi, affermando sui social media “Se ti piace Inside Job e vuoi vedere di più, spargi la voce e fai vedere i tuoi amici e la tua famiglia!”

Ora, durante il terzo giorno dell’evento Geeked Week di Netflix l’8 giugno, è stato condiviso un nuovissimo trailer per Inside Job stagione 2, vedi sotto.

Il recente trailer di Inside Job si è concluso con la tipica didascalia “Coming Soon” di Netflix, senza che nessuna finestra di rilascio sia stata confermata né dal gigante dello streaming né dagli showrunner della serie. Tuttavia, considerando l’ordine di 20 episodi nel 2019 e il trailer lanciato di recente, i fan possono aspettarsi il ritorno della stagione 2 di Inside Job nell’autunno 2022.

Come è stata valutata dai fan la prima stagione di Inside Job?

Inside Job ha ricevuto un’accoglienza impressionante sia dai fan che dalla critica quasi immediatamente dopo essere stato rilasciato alla fine del 2021.

Secondo la Top 10 in corso di Netflix, oltre 21.240.000 ore di Inside Job sono state guardate dal gigante dello streaming, mettendolo in gioco con artisti del calibro di Twenty-Five, Twenty-One, Lupin, Midnight Mass e Lost in Space.

La fantastica risposta per le ore di streaming si è rispecchiata nelle valutazioni del feedback degli utenti, con Inside Job che ha ottenuto un punteggio di 7,6/10 su IMDB, 4,7/5 su Google Reviews, 8/10 su RatinGraph e 89% su Rotten Tomatoes.

La serie ha subito alcune critiche da parte di una minoranza di fan che affermano che Inside Job era “intelligente e dettagliato, ma privo di gioia e vuoto”. Tuttavia, la stragrande maggioranza delle risposte degli spettatori sui social media è stata eccellente, con un utente che ha scritto che “questa è una delle nuove animazioni di Netflix che mi sono davvero piaciute” aggiungendo che “non hanno riso così tanto di un’animazione da allora le stagioni di OG Rick e Morty.

“Ho trovato cose occasionali di cui ridere e ho trovato affetto per alcune delle trame verso la fine della stagione. Non ho mai firmato completamente e non ho mai smesso del tutto di sussultare ai riferimenti di “Deep State”, ma ci sono elementi di cui divertirmi se non si ha la stessa reazione viscerale al pilot”. – Daniel Feinberg, tramite The Hollywood Reporter.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Adoro i parallelismi tra la prima scena di Inside Job Stagione 1 e la scena di Inside Job Stagione 2! Uno fa uno sproloquio da ubriaco e l’altro raccoglie quello che fa uno sproloquio da ubriaco. Anche Reagan mostra qui di essere la figlia di Rand. 😂 #InsideJob pic.twitter.com/wvYfJEHqrZ — Omid dice BUON PRIDE MESE! 🏳️‍🌈 ❤️🧡💛💚💙💜 (@OmidIranmanesh) 9 giugno 2022

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, quanti episodi ci sono in Ms. Marvel? Spiegazione del programma di rilascio